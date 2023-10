Filtran detalles del estado de salud de Bruce Willis: ya no puede hablar o leer

El actor Bruce Willis lucha contra la demencia frontotemporal desde hace más de un año. Las noticias que vienen desde su círculo íntimo no son alentadoras, puesto que la enfermedad ha avanzado y ya no puede ni siquiera hablar.

El guionista Glenn Gordon, uno de los grandes amigos de Willis, advirtió que el actor tampoco puede leer. Aunque logra reconocer a las personas, tiene grandes problemas para comunicarse con sus seres queridos.

«Creo que en los primeros tres minutos ya sabe quién soy. No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas. Sin embargo, sigue siendo Bruce», dijo Gordon.

La demencia frontotemporal es una enfermedad que no tiene cura o tratamiento, por lo que solo se ofrecen servicios paliativos. En tal sentido, el estado de salud de Willis solo empeorará con el paso del tiempo.

«LA ALEGRÍA DE VIVIR SE LE FUE»

La familia ha reconocido que el actor ha sufrido severos cambios en su forma de vida. Gordon respaldó estas declaraciones y apuntó que Willis está consciente y triste por su complicada situación.

«Es una persona extraordinaria… Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue», agregó Gordon, de acuerdo a Infobae.

Heming Willis, la esposa del actor, dijo hace pocas semanas que está aprendiendo a vivir con esta «dura» situación. «Es duro para la persona diagnosticada, pero también para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, o para mí, o para nuestras hijas», acotó.

Los seres queridos de Willis buscan que pueda «vivir una vida lo más plena posible», a pesar de su enfermedad. Su círculo íntimo busca ayudarlo y mantenerlo activo, a la vez que intentan compartir con él lo máximo posible.