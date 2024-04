﻿ FIN DE LA NOVELA: Britney Spears finalmente llegó a un acuerdo con su padre por los derechos de tutela legal

Finalmente la novela entre Britney Spears y su padre, Jamie Spears, llegó a su desenlace respecto a la disputa legal que mantenían acerca de los honorarios legales vinculados a su tutela.

Así se dio conocer la tarde de este viernes, la revista especializada en entretenimiento, People.

La conclusión de este enfrentamiento legal se alcanzó en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 25 de abril, aunque los términos del acuerdo permanecieron sin divulgarse.

Dicho acuerdo marcó el cierre de una larga batalla legal que ambos enfrentaron desde la primera presentación judicial en diciembre de 2021.

El litigio se enmarca dentro de los más de dos años de esfuerzos legales posteriores al término de la tutela que otorgaba al padre de la cantante el control sobre su vida, una tutela que finalizó en noviembre de 2021.

“Aunque la tutela terminó en noviembre de 2021, su deseo de total libertad ahora es verdaderamente completo”, afirmó el abogado de Spears, Mathew S. Rosengart en un comunicado para la mencionada revista.

“Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no necesitará asistir o estar involucrada con el tribunal o enredada en procedimientos legales en este asunto”, agregó la misiva.

ACUERDO EVITÓ JUICIO

Este entendimiento entre padre e hija evitó que ambos tuvieran que ir a juicio por la presunta mala conducta financiera durante la tutela de Spears, reseñó Infobae.

El proceso legal estaba programado para comenzar en mayo, según reportó The New York Times.

Tras la eliminación de la tutela, Jamie Spears inició una solicitud de aprobación judicial para más de 2 millones de dólares en honorarios que había pagado a varias firmas de abogados a lo largo de la batalla legal. Además incluía el pago de los honorarios legales de su defensor actual.

La noticia de este arreglo llegó después de que Britney, desde que se liberó de la tutela, vendió más de dos millones de copias de sus memorias, The Woman in Me.

La princesa del Pop también lanzó música con Elton John y Will.i.am. A pesar de estos éxitos, Spears fue firme en que una carrera en la música ya no es una prioridad para ella.

El mencionado acuerdo cerró un capítulo significativo en la vida de la artista, permitiéndole seguir adelante sin las ataduras legales que la han vinculado a su padre durante los últimos años.

“Britney Spears ganó cuando el tribunal suspendió a su padre, y Britney Spears ganó cuando se restauraron sus derechos fundamentales y libertades civiles”, continuó Rosengart en el mancionado comunicado.

BRITNEY NO TIENE PREVISTO REGRESAR A LA MÚSICA

A comienzos de este año, Britney desmintió los rumores sobre su regreso musical a través de un mensaje en Instagram. Allí afirmó categóricamente que “nunca volverá a la industria de la música”.

Esta revelación se produjo luego de que circulasen especulaciones sobre su colaboración con Charli XCX y Julia Michaels para un nuevo álbum. Esto habría marcado su primer proyecto discográfico en casi una década.

Según los reportes iniciales de Page Six, mencionaban que Spears aún no había grabado material nuevo, pero que el proyecto apenas comenzaba a tomar forma.