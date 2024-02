Galería: Novio de Taylor Swift ganó el Super Bowl 2024 y así fue la romántica celebración

Este domingo 11 de febrero, se llevó a cabo el Super Bowl LVIII, donde la cantante Taylor Swift se convirtió en una de las protagonistas de la velada, aun sin cantar en el show de medio tiempo. Los reflectores no se apartaban de ella, quien seguía con atención la actuación de su novio Travis Kelce en el terreno de juego.

Los Kansas City Chiefs lograron hacerse con la victoria 25-22 ante San Francisco 49ers, en un encuentro que estuvo plagado de emociones desde principio a fin.

Swift interrumpió su gira mundial «The Eras Tour» para estar presente en el partido más importante de la carrera de Kelce. Para ello, tuvo que viajar desde Japón hasta los Estados Unidos en un vuelo de más de 12 horas. Afortunadamente, llegó a tiempo al Allegiant Stadium de Las Vegas para no perderse ningún detalle del encuentro.

La cantante lució un conjunto negro compuesto por una blusa y un pantalón que resaltaban su característica elegancia. Sin embargo, no todo fue perfecto: durante el juego, el equipo de Kelce estuvo en desventaja en varias ocasiones.

Las cámaras captaron en varias ocasiones el rostro serio de Swift, quien seguía con atención lo que ocurría en el campo. A su lado estaba Lana del Rey, quien también sufría y celebraba cada acción realizada por Kelce y sus Kansas City Chiefs.

Uno de los momentos más graciosos para sus seguidores ocurrió cuando las cámaras la captaron tomando un largo trago de su bebida, justo en un instante en el que Travis Kelce y su equipo perdían por 3 puntos.

Para la segunda mitad del juego, Kansas City comenzó a reaccionar y anotó su primer touchdown. Esto provocó que Taylor Swift y las personas a su alrededor empezaran a celebrar entre saltos y gritos.

Finalmente, el equipo de Travis Kelce logró imponerse en el marcador, convirtiéndose en los primeros bicampeones de la NFL en más de 20 años.

El momento más esperado de la noche llegó varios minutos después, cuando Taylor bajó al terreno de juego y le dio un beso y un caluroso abrazo a Travis Kelce. A su alrededor se posaron cientos de fotógrafos, quienes inmortalizaron la celebración de los enamorados.

♥️| Taylor y Travis dedicándose "You Belong With Me" en el after party de los Chiefs. #SuperBowl pic.twitter.com/xlasOYkwUg

— Taylor Swift Perú 🇵🇪 (@TaylorPeru13) February 12, 2024