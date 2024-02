﻿ La foto que publicó Britney Spears con Ben Affleck y la confesión que sorprendió a más de uno

La cantante Britney Spears volvió a causar revuelo. Y es que a través de sus redes publicó una fotografía de hace muchos años y desató rumores de una aventura con el actor Ben Affleck en 1999, el mismo año en el que empezó a salir con Justin Timberlake.

La artista ni siquiera incluyó este episodio de su vida en su libro de memorias The Woman In Me. Pero en la imagen se observa a ella junto a Affleck y la compositora Diane Warren, durante una celebración del álbum “…Baby One More Time”.

Aunque la foto ya había circulado antes, ahora se viralizó por la confesión que hizo Britney Spears.

«¡Una genial foto de mí, Ben Affleck y Diane Warren hace años! Es un actor increíble. ¿Olvidé mencionar que me besé con Ben esa noche? Sinceramente lo olvidé. ¡Maldit… sea, eso es una locura!», comentó.

Tras estas palabras se desataron los rumores de que ambos hayan mantenido una relación ese año. Y más cuando en el videoclip de su canción «I Love Rock & Roll», Spears aparece con un mensaje pintado en la mano que decía «Ben».

«Ojalá pudiera contarles la historia que sucedió antes de eso. ¡Dios mío, solo estoy siendo una chica chismosa!», expresó. Sin embargo, minutos después decidió borrar la publicación y desató una ola de comentarios en redes.

EL INESPERADO MENSAJE QUE LE MANDÓ A SU EX JUSTIN TIMBERLAKE

Britney Spears elogió el último sencillo de Justin Timberlake, Selfish, y aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas por los comentarios que hizo sobre él en su libro de memorias The Woman in Me.

La cantante publicó un video de Timberlake junto al presentador Jimmy Fallon mientras cantaba su nuevo tema. Aunque no mencionó explícitamente a su exnovio, todos los fanáticos entendieron que el mensaje estaba destinado a él.

«Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si he ofendido a alguna de las personas que de verdad me importan, lo siento profundamente… También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake», dijo.

Los fanáticos de Britney han guardado un gran rencor a Timberlake por las acciones que habría hecho cuando eran pareja. Sin embargo, parece que la Princesa del Pop dejó atrás el pasado.