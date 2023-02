Harry y Meghan vs. South Park, la polémica por un episodio de la serie que ¿se burla? de ellos

Medios estadounidenses y británicos han revelado que el príncipe Harry su esposa Meghan Markle no estarían muy contentos por un sonado episodio de la polémica serie animada South Park.

Todo se inició por la difusión de un nuevo episodio titulado The World Privacy Tour (La gira mundial de la privacidad) donde aluden directamente a los ex duques de la Corona británica.

Los personajes en cuestión tienen características que hacen creer sin duda que se trata de una parodia de Harry y Meghan.

El episodio de South Park cuenta la historia de un príncipe y su esposa, quienes se mudan a la ciudad ficticia de la serie en Colorado para organizar una gira mundial para aclarar buscan privacidad.

A su vez, él promociona un libro llamado Waaaagh, el cual hace referencia a las memorias publicadas por Harry a inicios de este año, tituladas Spare (En la sombra).

Mientras ocurre el capítulo la pareja muestra contradicciones entre todo lo que dicen y hacen; por lo que uno de los protagonistas de la serie, Stan Marsh, los tilda como “el príncipe tonto y su estúpida esposa”.

Durante la emisión de South Park no los mencionan directamente, sin embargo los medios resaltan que existen muchas semejanzas entre los personajes y los ex duques.

«Por ejemplo, él tiene el pelo de color rojo y ella usa un vestido rosado muy parecido al que Markle ocupó en la ceremonia Trooping the Colour de 2018», reseñan.

¿QUE DICEN LOS EX DUQUES?

Después del episodio surgieron cientos de rumores de que ella era la más afectada por la parodia, al punto de sentirse «molesta y abrumada», por lo que demandarían a los creadores de South Park.

En medio de la ola de rumores un portavoz de la pareja salió al paso para aclarar lo que realmente ocurre y cuáles serían esas acciones que tomarían.

“Francamente, todo es una tontería. Informes totalmente infundados y aburridos”, manifestó, para así dejar en claro que no tienen pensado presentar acciones legales contra Trey Parker y Matt Stone, quienes según The Independent, hasta el momento no han recibido notificaciones al respecto.