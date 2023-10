La impensada confesión de Britney Spears después de tomarse una foto con J Balvin y Maluma

Esta semana Britney Spears se hizo viral después de sacarse una foto con los mundialmente conocidos cantantes colombianos J Balvin y Maluma, en un restaurante de la ciudad de Nueva York, donde se les vio muy amigables.

No obstante, lo que llamó más la atención no fue la imagen en sí como tal, sino lo que dijo la princesa del pop luego del hecho. La intérprete de ‘Toxic’ confesó que no sabía quiénes eran ellos, pese a la gran fama que han alcanzado.

«Viaje rápido a Nueva York. No tenía idea de quiénes eran estos muchachos en ese restaurante», indicó Spears en una publicación. De esta forma, se despejó una duda debido a las teorías de que se habían reunido previo acuerdo para hablar de música.

Según el portal Quién, Britney Spears habría viajado a la gran manzana tras mucho tiempo, pero con otro objetivo. Se trataría de los preparativos para el lanzamiento de su nuevo libro de memorias «The Woman in Me». Este sale a la venta el próximo martes 24 de octubre, por lo que se espera que la ídolo realice ruedas de prensa.

¿QUÉ DIJO J BALVIN AL RESPECTO?

Cabe destacar que hasta los momentos, solo Maluma publicó una de las fotos. En ella, Britney aparece abrazando a Balvin, mientras él posa como si lo «ignoraron». «¿Quién así como yo en el amor?», bromeó el cantante colombiano.

Aún así, el intérprete de «Hawái» todavía no se refiere a la confesión de Britney, cosa que sí hizo J Balvin.

En la publicación de Britney Spears, Balvin se tomó a broma lo que dijo y se lo respondió de una manera agradable. «Ay Dios jejejejejejeje no lo supero», pronunció, con lo que demuestra que el encuentro para él también fue fortuito.