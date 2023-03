¿Indirecta para la novia de Piqué o nueva canción? La publicación de Shakira que desata las especulaciones

Shakira ha sorprendido a sus seguidores con una nueva publicación en sus redes sociales que ha generado todo tipo de reacciones y especulaciones. Se trata de una foto de la cantante colombiana en la que se aprecia un juego de luces y sombras sobre su rostro, acompañada de una sola palabra: «Chiaroscuro».

¿Qué significa este misterioso mensaje? ¿Es el título de una nueva canción? ¿Se trata de una indirecta para Clara Chía, la actual pareja de su ex Gerard Piqué? ¿Es el nombre de su próximo álbum? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los fans de Shakira, que no han tardado en llenar de comentarios la publicación.

Para algunos, «Chiaroscuro» es una forma de anunciar un nuevo tema musical, que podría estar relacionado con su reciente colaboración con Bizarrap, en la que ya lanzó algunas puntas a Clara Chía.

Esta no es la primera vez que la colombiana arremete en contra de Chía. Anteriormente, ya le lanzó varias indirectas: «Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena» o «dile a tu nueva bebé que por hombres no compito».

SHAKIRA SIGUE DANDO DE QUÉ HABLAR

Para otros, «Chiaroscuro» es el posible título de su nuevo álbum, que según ha adelantado la propia artista, saldrá muy pronto al mercado. Sería un nombre muy acorde con el momento personal y profesional que vive Shakira, que ha pasado por una etapa de luces y sombras tras su separación de Piqué y su regreso a la música.

Pero también hay quienes ven en «Chiaroscuro» una doble intención, una forma de burlarse de Clara Chía usando su apellido. Al cambiar «Clara» por «oscuro», Shakira estaría insinuando que la joven de 23 años no es tan buena como parece.

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE CHIAROSCURO?

Sin embargo, a pesar de que muchas personas relacionaron la palabra con una indirecta hacia Clara Chía, la palabra “Chiaroscuro” es italiana y está relacionada con una técnica que se utiliza en el arte. Debido a que esta significa “claro-oscuro” y se refiere a “claros contrastes en los tonos que se utilizan para sugerir el volumen”.

Y es que con los contrastes de luces y sombras, los artistas logran darle tridimensionalidad a los objetos o personas que plasman en sus obras. También algunos usan los claros y oscuros para darle cierto drama a las pinturas.

Por lo que aseguran que Shakira habría usado la palabra para referirse a su fotografía, donde se observa un juego de claroscuros, pues la mitad de su cara está completamente iluminada; mientras que la otra parte está en la sombra.

Sea como sea, lo cierto es que Shakira ha conseguido llamar la atención con esta publicación, que ya cuenta con más de dos millones de likes y miles de comentarios.