¿Indirectas a Piqué y Anuel? La nueva canción de Shakira y Karol G que desató pasiones en redes

Shakira y Karol G estrenaron este viernes su nueva canción titulada «TQG» («Te quedó grande»), cuya letra para muchos de sus seguidores estaría dirigida a sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA.

En menos de diez horas de su lanzamiento, ya tiene más de seis millones de reproducciones y es el video número uno en el top musical de YouTube.

En el tema, las dos mujeres se refieren a su expareja y revelan que esta persona quiere volver a estar con ellas, a pesar de que ahora tiene una nueva novia. Cabe resaltar que tanto Anuel como Piqué mostraron en redes sociales a sus nuevas parejas poco tiempo después de terminar sus relaciones.

PARTE DE LA LETRA DE LA CANCIÓN DE SHAKIRA Y KAROL G

«La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito. Qué haces buscándome el lao’ si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Volver contigo never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven», es parte de la letra que interpreta Karol G.

Mientras Shakira, que no es la primera vez que le lanza indirectas al exjugador del FC Barcelona, dice: «Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró por acá ya no eres bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río. Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level. Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a las fotos mías».

Esta es la primera colaboración que las dos artistas colombianas llevan a cabo con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, «Mañana será bonito», el cuarto trabajo desde que arrancara su carrera discográfica en 2017, con «Unstoppable».

Karol G ya había publicado anteriormente un mensaje para Anuel AA en su canción «Mamiii», un dúo con la cantante BeckyG, y por el que acaba de conseguir el premio Lo Nuestro a Canción Del Año-Urbano en una gala celebrada en Miami.