﻿ La foto de Kate Middleton con sus hijos que se viralizó y los errores que no pasaron desapercibidos

Una fotografía publicada por la princesa de Gales, Kate Middleton, ha reavivado las teorías sobre su estado de salud.

Desde hace más de dos meses que Kate no hace una aparición pública, por lo que ha tenido bajo tensión a sus seguidores. Su ausencia se debe a una intervención quirúrgica que le realizaron en el abdomen.

Para calmar las especulaciones Kate Middleton subió esta semana una foto en la que se veía rodeada de sus hijos, estaba muy sonriente y radiante. En un principio la imagen fue ampliamente divulgada, ya que sería su segunda aparición luego que un paparazzi la fotografió en el vehículo de su madre.

No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que expertos en fotografías denunciaran que la imagen había pasado por edición digital. Al comprobarse esto, volvió la incertidumbre sobre dónde está Kate Middleton y su verdadero estado de salud.

Tras todo el revuelo que causó la propia Kate tuvo que salir al paso con un comunicado escrito en su cuenta de Instagram. En el texto pidió disculpas por cualquier confusión que pudo haber causado la foto y admitió que ella misma la había editado.

«Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer», dijo.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024