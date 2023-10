Led Varela habló de la polémica con Nacho: «Entiendo su molestia, pero no las amenazas físicas»

Luego que el cantante Miguel Mendoza, mejor conocido como Nacho, amenazara con darle un «bofetón» a Led Varela, el humorista rompió el silencio y habló de la polémica

A través de un video publicado en las historias de Instagram este 9 de octubre, Varela dijo que entiende que Nacho se haya molestado por los comentarios que hizo durante uno de sus show, pero resaltó que no está de acuerdo con los mensajes de violencia.

«Entiendo su molestia por mi insulto, lo entiendo al 100 %. Pero, no entiendo las amenazas físicas. Todo lo que yo opine al respecto lo voy a hablar en mi show, no lo voy a hablar aquí, y será un comentario y ya», comentó.

Y es que Varela expresó que no quiere que su vida gire en torno a la polémica que se armó con el intérprete de Báilame. Además, apuntó que no respondió antes debido a que estuvo dedicado a su bebé recién nacida.

«No quiero que mi vida gire en torno a esto. Tengo la suerte de estar viviendo algo que es muchísimo más importante. Lo que sí es interesante es que cuando tienes un problema con Nacho, piensas en él y también en su música. Me pasaba que en medio de todo el pe.. la gente me escribía y me mandaban la vaina y yo pensaba en eso y lo que venía a mi mente era: ‘me delata la mirada'», bromeó.

NACHO VS LED VARELA

El cantante Nacho y el humorista Led Varela protagonizaron una polémica a finales de septiembre, luego de una serie de videos donde ambos se han enfrascado en una riña.

Nacho aseguró que solucionará todo a su manera. «Si me lo encuentro en Miami o en cualquier otro lugar me voy a acercar y le voy a dar un bofetón por faltón. Total, para pagar la fianza hay».

«Y si no se lo doy yo, alguno de los míos, por muy alto que él se considere, también se lo puede dar», añadió en un video divulgado en su cuenta en Instagram.

El cantante Nacho y el humorista Led Varela protagonizaron una polémica este fin de semana, luego de una serie de videos donde ambos se han enfrascado en una riña.https://t.co/U6oTPPMfg3 pic.twitter.com/h902M2A5Qn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 25, 2023

Por otra parte, cuestionó la calidad y el talento de Varela. «Ese maldi… lo ha intentado todo en el entretenimiento y siempre sale con las tablas en la cabeza», acotó. Además, repudió que expusiera a las madres de sus hijos como mujeres «cualquieras» con los chistes contados en el show.

«Dejó a suposición que mis hijos no son parte de mis anhelos, sino de mis errores. Eso es muy delicado, más delicado de lo que él puede considerar», aseveró.

Pero es que todo comenzó después de que Varela dijera que Nacho es el «Mam4gu#v0» más grande que ha conocido. El humorista explicó que una vez al tenerlo en su programa La Sopa, el cantante se negó a seguir el guion establecido.

«Cuando le dieron el guion dijo ‘yo no voy a decir nada de eso (…) yo salgo y digo lo que yo quiera’«, recordó Varela.

Posteriormente, procedió a insultarlo, con el humor que lo caracteriza y afirmó que «lo que hace es preñar mujeres».