La inquietante carrera que apasiona a Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop

A finales del año pasado Oriana Sabatini lanzó su primer sencillo, el tema “Sola”, que fue compuesto por ella y producido por el reconocido productor musical Lauro.

No obstante, la joven ha sorprendido a propios y extraños al hablar de esta nueva pasión

«Me apasiona estar con un cuerpo sin vida. La verdad es que me apasiona la medicina forense. Toda la vida me apasionó la muerte. Siempre hice chistes sobre estudiar medicina y ahora, de grande, me empecé a replantear un poco todo», explicó la joven durante la mencionada entrevista.

«Descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré de que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto, y dije ‘¿por qué no?’. No sé qué va a pasar el día que tenga que estar frente a un cuerpo sin vida y manipularlo y todo”, agregó.

A pesar de que esta actividad la apasiona, admitió que «es un compromiso muy grande». Al mismo tiempo afirmó que no sabe si está preparada para asumir este nuevo reto y llevarlo a la par con su incipiente carrera musical.