¿Está embarazada? El video viral de Alicia Machado que está dando de qué hablar

La ex Miss Universo de 1996, Alicia Machado, decidió romper el silencio sobre los rumores acerca de un posible embarazo.

La actriz de 46 años comentó la propia publicación de «People en Español» en la que aparece después de asistir a los «Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música». En las imágenes se puede ver a la venezolana dando una entrevista, pero un detalle llamó la atención de todos y fue su vientre pronunciado.

Machado aclaró en los comentarios que no está esperando un hijo con su actual pareja sentimental, Christian Estrada. Además, explicó que todo se debe a su estilo de vida atlético que lleva para poder mantenerse en forma, lo que la hace verse con el abdomen voluminoso.

"No estoy embarazada… soy muy musculosa y cierta posiciones me hacen ver con vientre": La venezolana Alicia Machado causo revuelo en redes sociales luego de que en una entrevista para People en Español se le viera con el vientre "abultado" | Video: People pic.twitter.com/FUnVYSNnjP — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 9, 2023

«¡Qué locura! Esta pose no me hizo justicia, soy muy musculosa y ciertas posiciones me hacen parecer con vientre abultado. No estoy embarazada, dejen la angustia», fue el mensaje que dejó en la publicación hecha por el reconocido medio de comunicación.

Machado ganó el concurso de belleza Miss Universo en 1996 y desde entonces ha aparecido en varias telenovelas y programas de telerrealidad. Actualmente reside en Miami, Florida, y sigue una rutina de ejercicios rigurosa para mantener su figura.