Las fuertes críticas que recibió Beyoncé por supuestamente aclararse la piel como Michael Jackson

La afamada artista Beyoncé asistió esta semana al lanzamiento de la película documental sobre el concierto “Renaissance”, con un look espectacular, sin embargo lo que tenía que ser un momento feliz, se convirtió en algo incómodo, debido a las críticas que recibió la cantante.

La artista, de 42 años, se paseó por la alfombra roja de su lanzamiento con un espectacular vestido plateado, acentuando su increíble figura. Además, lo combinó con un maquillaje en colores suaves y su abundante cabellera lisa platinada.

No obstante, no fue el look de Queen B lo que llamó la atención sino la tonalidad de su piel. Decenas de usuarios de las redes sociales cargaron contra la estrella acusándola de haberse hecho un blanqueamiento, como el recordado rey del pop, Michael Jackson.

“Beyoncé se blanqueó la piel muy al estilo de Michael Jackson”, se puede leer en uno de los comentarios que ahora acompañan al carrusel de fotografías que compartió la esposa del rapero Jay Z.

Posteriormente, la ganadora de múltiples premios Grammy se defendió y, publicó otro carrusel, en esta oportunidad con imágenes en donde aparece su cara más de cerca, con un maquillaje muy similar al usado recientemente, pero con luz natural. De ahí, otros comentarios se desprendieron, pero en esta oportunidad positivos.

SU MADRE TAMBIÉN SALIÓ EN SU DEFENSA

Por su parte, Tina Knowles, madre de Beyoncé, salió en su defensa y envió un fuerte mensaje a sus detractores.

“Encontré esto hoy y decidí publicarlo después de ver todos esos comentarios estúpidos, ignorantes y odiosos. Acusándola (a Beyoncé) de aclarar su piel y portar cabello platinado queriendo ser blanca”, enfatizó Knowles visiblemente molesta.