EN VIDEO | Las indirectas que le lanzó Piqué a Shakira tras el éxito con Bizarrap y que involucra a sus hijos

El exfutbolista y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, decidió abrirse un poco con sus seguidores sobre algunos temas de su vida personal, entre ellos la separación con Shakira.

Durante una entrevista con el periodista Jordi Basté, el Campeón del Mundo en 2010 aseguró que sí escuchó la canción de su expareja con Bizarrap y que se ha convertido en todo un éxito.

Sin embargo, orienta su respuesta hacia otra dirección. «Yo creo que las personas al final tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. A partir de aquí no quiero decir nada al respecto. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema porque creo que al final lo único que quiero es que estén bien».

“Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien. Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre. Estoy bien y con ganas de seguir haciendo cosas”, prosiguió.

CASO DANI ALVES

Por otra parte, Piqué se refirió a las acusaciones por abuso sexual en contra del brasileño Dani Alves. En este sentido, aseguró que es muy duro ver a su amigo privado de libertad.

Aunque, evitó dar un juicio hasta que el juez dicte una sentencia, señaló que está de acuerdo con que, en caso de ser culpable, sea castigado con todo el peso de la ley.

“Es muy jodido para todos, para él y para los que fuimos sus compañeros. La Justicia tiene que seguir su camino. Yo quiero esperar a lo que diga el juez, y a partir de ahí, ayudar sobre todo a la víctima en el proceso”, añadió.

“Cuando eres compañero de vestuario lo compartes todo. Lo ves actuar en el vestuario y no lo pensarías nunca. Parece que es así y te quedas en un estado de ‘shock’ porque no te lo esperas. Es una cachetada con la mano abierta a todo el mundo, una cachetada de realidad. Piensas ‘¿cómo puede ser que haya pasado?’ Si es así y ha pasado, creo que se tiene que ser muy duro. Con él y con todo el mundo que haga una cosa así”, expresó.