La cantante colombiana Karol G deleitó a los venezolanos con dos grandes presentaciones en el estadio Monumental de Caracas, donde entregó toda su magia y energía, pero los que fueron al primer concierto, realizado el viernes, pueden estarse lamentando el no haber asistido al segundo, sobre todo si son fanáticos de Servando y Florentino Primera.

A pesar de que una cantidad considerable de gente se quedó afuera del coso de la Rinconada, según videos difundidos por las redes sociales, lo monumental fue la sorpresa que se llevaron los presentes cuando el duo venezolano, que inició su carrera en la banda Salserín, saltó al escenario para entonar nada más y nada menos que la canción que los llevó a la fama con la mencionada agrupación juvenil «De sol a sol» junto a la artista colombiana.

Algunos clips subidos a las redes por los presentes, dejan ver como «La Bichota» incluso hace el bailecito con la vueltica tradicional de la canción, lo que enloqueció aún más al atónito público.

#CaraotaShow | Videos: Multitud en las afueras y los Primera cantando "De sol a sol", lo que dejó el segundo show de Karol G en Caracas 📹 Videos: Redes sociales pic.twitter.com/TRSQZSxaWr — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 24, 2024

MUCHEDUMBRE EN LAS AFUERAS

Pero no todo fue color de rosa para quienes adquirieron sus entradas, ya que al parecer hubo un puñado de personas que se quedó sin ingresar al Monumental a pesar de contar con sus boletos.

Estos, junto a otro nutrido grupo que no contaba con entrada al evento pasaron el primer piquete de seguridad y quedaron prácticamente en la puerta del estadio, según se evidencia en algunos videos difundidos por los presentes.

A las 9:50 pm un grupo de fanáticos, aproximadamente 2.000, burla el primer piquete de la policía y hace el intento de ingresar al estadio Monumental para ver a Karol G El primer punto estaba en la Estación Rinconada. Cabe destacar, que un grupo grande de ellos NO tenía entradas pic.twitter.com/0QOeBirjdj — luis mejias ✈ (@UntalLuisda_) March 24, 2024

Sin embargo esto no escaló más allá y los asistentes al concierto disfrutaron un espectáculo de primer nivel, que deja a los caraqueños con ganas de más, por lo que se espera que artistas de primer nivel continúen viniendo al país.

PRIMER CONCIERTO TAMIÉN CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS

Con una espectacular puesta en escena, la colombiana se paseó por todos sus éxitos en un show que inició pasadas las 9:30 pm y cerró a la medianoche.

«¡Hola Venezuela! No puedo creer que yo esté gritando eso en este momento de mi vida. No sé ustedes, pero desde el momento que me dijeron que iba a venir a este estadio, dije me voy a preparar para tener la noche más chimba de mi vida» fueron las primeras palabras de Karol G tras abrir el concierto con la conocida TQG que canta a dúo con Shakira y Besties.

Visiblemente emocionada, saludó a los venezolanos para seguir con temas como Mi cama, El barco, X si volvemos y la esperada Tusa, el recordado feat con Nicky Minaj que enloqueció a la multitud y Amargura.

Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando salió al escenario ataviada con los colores del tricolor nacional; incluso en lo que sería el segundo acto del show usó un top con una brillante bandera venezolana.

Durante toda su presentación la colombiana agradeció a los asistentes e interactuó en cada momento que tuvo alguna oportunidad.

Ante más de 40.000 personas -en su primera noche- se reencontró con su público venezolano, a quien dijo conocer mucho desde su época como corista de Reykon en 2011.

Incluso recordó las ciudades del país que visitó: «Conocí Barinas, San Cristóbal, Puerto Ordaz, Caracas, Puerto La Cruz, Margarita», dijo mientras las ovaciones aumentaban.

Queda para el recuerdo una experiencia única, de una artista que ¡lo dio todo! en el escenario. Y que si del algo estamos seguros, es que no se esperaba menos de ‘La Bichota’.