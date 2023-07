Los explosivos mensajes de Yailin a Anuel AA, hasta dijo que la golpeaba cuando estaba embarazada

El cantante puertorriqueño Anuel AA sigue en el ojo de la polémica, dado que Yailin la más viral, su exesposa y madre de su hija, lanzó unos explosivos mensajes y hasta aseguró que la golpeaba cuando estaba embarazada.

“Yo sí me río; si eres un narcisista. Dile al mundo que me golpeabas embarazada. Nunca nada por niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana”, dijo en Instagram dijo Jorgina Guillermo, conocida como Yailin la más viral..

Anuel AA publicó hace pocos días una fotografía con el rostro de su hija. Esta publicación provocó una gran polémica, puesto que Yailin había tomado la decisión de no mostrar a la bebé en las redes sociales.

Tras la publicación de la fotografía, Yailin respondió y le envió un duro mensaje a Anuel. “Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes”, amenazó la influencer y cantante dominicana.

“TÚ ME IGNORABAS”

Yailin no se guardó nada y aseguró que Anuel AA se desentendió de la bebé. “Yo embarazada y cuando parí, que necesito dinero para la renta, para los pampers (pañales) para la niña, para la leche, para tu hija, tú y tu gente me ignoraban”, dijo.

Además le dijo: “Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía y las prendas. Me dejaste sin nada”, (…) “Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso serviste”.

Yailin sorprendió a todos sus seguidores cuando subió una fotografía con un golpe en la mejilla. Según la cantante, este hematoma se lo habría provocado Anuel AA en una golpiza. “Real hasta la muerte”, escribió la influencer junto a la foto.

La cantante amenazó a Anuel AA con “subir todo”, por lo que tendría más revelaciones sobre el puertorriqueño. “Para que se muera el diablo cuatro veces”, concluyó Yailin.

Hace unos días, el rapero Tekashi 6ix9ine, quien tendría un romance con Yailin, también arremetió contra Anuel. “Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista”, dijo.

Según Tekashi, Anuel AA ha sido un padre ausente y no ha colaborado para el alquiler de la casa de Yailin o la ropa de la bebé. “Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada por esa niña en tres meses”, aseguró.