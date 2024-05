﻿ Reapareció Benjamín Rausseo y confirmó que seguirá como candidato para el 28J

El comediante y empresario Benjamín Rausseo, conocido como el Conde del Guácharo, reapareció este jueves y confirmó que se mantiene como candidato para las elecciones presidenciales del 29 de julio.

Rausseo hizo una actividad en el sector Las Casitas de la parroquia La Vega en Caracas. Junto a varios dirigentes de su movimiento, envió un mensaje a quienes le han pedido que decline a favor de otro candidato de las presidenciales.

«A quienes me presionan, critican, descalifican y me exigen que me pliegue a otra candidatura les tengo que decir, con el corazón en la mano, que yo ratifico mi compromiso y determinación para seguir mi camino como independiente a la presidencia», dijo.

Desde el sector Las Casitas en la parroquia la Vega, acompañado de mis dirigentes, ratifico mi participación independiente a la Presidencia de la Republica.

Invitó a los venezolanos a trabajar juntos, pasar la página y escribir un nuevo capítulo. pic.twitter.com/Mqm9ggSJDA — Benjamín Rausseo (@ErGuacharo) May 9, 2024

Rausseo hizo la publicación en su cuenta de X (Twitter) después de varias semanas sin pronunciarse. Hace pocos días dijo que este 9 de mayo iba a dirigirse a la ciudadanía y se esperaba un anuncio importante sobre su campaña.

SIGUE, PERO SIN REDES

Uno de los principales apoyos que tuvo Rausseo para lanzar su candidatura fue la organización Redes. Sin embargo, hace pocas semanas le quitó su respaldo porque «cometió un conjunto de errores» y no se comunicó con el movimiento político.

«La ausencia del candidato; que no da entrevistas, no dice nada, hace una campaña vacía de imagen, de sonrisa, de abrazar viejitas, pero no se conecta con la gente desde una propuesta ideológica», explicó Juan Barreto, máximo dirigente de Redes.

Los trabajadores de Redes enviaron una carta a la dirigencia del movimiento, en la que indican que estuvieron un año pidiendo a Rausseo precisiones sobre su propuesta económica. «La respuesta ha sido silencio», indicaron.

La candidatura de Rausseo fue novedosa y obtuvo buenos resultados en las encuestas a principios de 2023. No obstante, con el paso de los meses, se desplomó y en marzo tenía el 8% de la intención de voto, de acuerdo a Delphos.