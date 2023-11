Los Simpson ya no harán famoso chiste, por esta razón Homero no ahorcará más a Bart

Los Simpson decidió eliminar uno de los principales chistes de esta serie durante los más de 30 años que lleva al aire. En el último episodio, Homero reveló que ya no ahorcará más a Bart y explicó las razones.

Este fin de semana salió el capítulo McMansion & Wife y Homero se presentó a su vecino llamado Thayer. Tras darle un apretón de manos, el nuevo personaje destacó la fuerza de agarre que tiene el padre de la familia Simpson.

«Mira, Marge, estrangular al chico valió la pena… Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado», dijo Homero en el programa, referenciando los cambios que ha tenido la sociedad desde que se estrenó la serie en 1989.

Se confirmó: Los Simpson ya no tendrán escenas de Homero estrangulando a Bart. pic.twitter.com/g4bjjMwWxc — Real Time (@RealTimeRating) November 6, 2023

Esta escena se viralizó en las redes sociales y dejaron varios comentarios. «Sabía que mi hombre Homero iba a aprender. Es un tipo listo», dijo un usuario, mientras que otros destacaron que Disney quiere que Los Simpson «sean para toda la familia».

POLÉMICA VIOLENCIA DE HOMERO

La última vez que Homero ahorcó a su hijo fue en el inicio de la temporada 31, en el episodio llamado The Winter of Our Monetized Content. Tuvieron una de sus clásicas peleas y un influencer los buscó para hacer más contenido viral.

Sin embargo, la actitud de Homero con Bart ha sido muy polémica desde hace varios años. Cada vez más fanáticos alertaban que esta famosa acción podía fomentar y normalizar la violencia familiar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FILTRAN VIDEO DEL ELENCO DE FRIENDS LLEGANDO AL FUNERAL PRIVADO DE MATTHEW PERRY

Todo parece indicar que los productores de Los Simpson escucharon las críticas y optaron por no hacer más escenas de este estilo. Ahora, el mismo Homero confesó que ya no ahorca a su hijo porque «los tiempos han cambiado».