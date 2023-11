Filtran video del elenco de Friends llegando al funeral privado de Matthew Perry

El funeral del actor de Friends, Matthew Perry, se realizó el viernes 3 de noviembre en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, California, conocido por albergar los restos de grandes famosos.

Poco después, se filtró un video del elenco de la serie llegando al recinto para despedir a su gran amigo. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Courteney Cox y David Schwimmer se apersonaron con trajes negros.

El funeral de Matthew Perry fue super privado. De hecho, además de sus compañeros la serie, acudieron solo familiares y otras amistades muy cercanas. Además, se conoció que duró aproximadamente dos horas luego de iniciar a las 3:00 pm y acabar a las 5:00 pm hora local.

The cast of Friends have attended the private funeral of their co-star Matthew Perry at the Forest Lawn Church of the Hills on Friday.

Dressed in black suits, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, and David Schwimmer arrived as a quartet to farewell their friend.… pic.twitter.com/JpsM1GJm9N

— The Today Show (@TheTodayShow) November 4, 2023