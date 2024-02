﻿ "Me lanzo mañana y gano": El mensaje viral de Diosa Canales sobre ser presidenta de Venezuela

La vedette Diosa Canales mantiene su posición de querer ser presidenta de Venezuela, a pesar de no tener experiencia en la política.

«Decir que me quiero lanzar a la presidencia no es algo malo, ni es algo que lo complique. Es algo que yo como mujer quizás no lo tengo desarrollado ahorita, pero tengo como un instinto. Hay algo allí que me mueve y me interesa porque creo que para ser política y ser presidenta solamente es Dios quien te elige, te pone y después te da las instrucciones para liderar», expresó.

Durante una entrevista ofrecida en Podcast y YA!, Diosa Canales respondió a todas aquellas personas que la han criticado por su decisión al no tener experiencia para dirigir un país.

«Me han dicho de todo de que no estoy preparada, pero Maduro tampoco y lleva una política a su manera y a lo que él puede dar. Él allí está y lo hace porque Dios también permite que él esté», señaló.

Diosa Canales destacó que los venezolanos no han sabido valorar lo que tenían antes.

«Deberíamos tratar de ver que lo que estamos viviendo es un proceso para aprender a valorar. Ellos (el chavismo) están allí todavía. Ellos son ‘malos’, pero Dios permite que estén allí. Yo lo veo desde otro ámbito. ¿Son mi enemigo? No, simplemente yo pienso diferente a ellos y pudiera hacerlo diferente a ellos», comentó.

Asimismo, manifestó que «a veces veo a las personas que no hacen lo que deberían de hacer y yo digo álcenme la mano. Creo que lo que tengo en mi mente es mejor».

«No estoy del todo preparada, pero nunca lo vamos a estar. Todo es un paso, quizás ahorita lo tomen como burla y se rían como lo hacían con Trump (…) pero yo me lanzo mañana y gano y no lo tengo en duda», indicó Diosa Canales.

En ese sentido, apuntó que admira mucho al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero no por lo político, «si no por la manera como se maneja».

«Me gusta mucho la política de María Corina Machado, pero siento que le falta algo más. Yo la apoyo, pero uno ve los toros de lejos y puede saber ciertas cosas, pero no es mi enfoque como tal», afirmó.