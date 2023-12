EN VIDEO: La increíble razón por la que no permitieron la entrada de Diosa Canales a Guyana

Diosa Canales denunció a través de sus redes sociales que le negaron la entrada a Guyana, donde iba a llevar a cabo una presentación, y la razón es que en el pasaporte, ese territorio aparece reflejado como «zona en reclamación».

«Ayer (viernes 22 de diciembre) llegué a Guyana. En Migración no me dejaron pasar porque en mi pasaporte, el mapita decía que está en zona en reclamación», relató en sus historias de Instagram este sábado.

Esto obligó a que la vedette venezolana tuviera que cancelar su concierto en suelo guyanés. Asimismo, calificó el motivo de ello como «una tontería».

#24Dic La cantante Venezolana Diosa Canales se vio obligada a incumplir una presentación que tenía pautada en #Guyana. Luego de que migración Guyana le negara el acceso por conciderar que el mapa de Venezuela impreso en su pasaporte atenta en contra de la soberanía territorial pic.twitter.com/nn89Ds0qVn — Angel Cordero (@GuarimberoDigit) December 24, 2023

«Por esta tontería no me dejaron pasar. Incluso tengo que anunciarle a todos los venezolanos que en su pasaporte tengan ese mapita no los van a dejar ingresar a Guyana. Es algo que ellos no han anunciado. Lo tienen como guardado, pero yo les estoy avisando. Ya han devuelto a varios venezolanos por este misma situación», dijo la cantante venezolana.

«PERJUDICAN MI TRABAJO»

Debido a ello, Diosa Canales se disculpó con sus fanáticos. Al mismo tiempo, manifestó que le tocará «resolver con Carol». Esta es la empresaria «que me esta llevando y ver qué manejo se le puede dar a esta situación. Se está viendo dañado y perjudicado mucho mis eventos y mi trabajo».

Del mismo modo, Canales indicó que la productora a cargo de su presentación en Guyana hizo todo lo posible para que se llevara a cabo. No obstante, las cosas se le salieron de las manos.

Este incidente ocurre en medio de las disputadas territoriales entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, aunque en días recientes las tensiones se han calmado luego de la reunión entre Nicolás Maduro y el presidente guyanés, Irfaan Alí, en San Vicente y Las Granadinas.