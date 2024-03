¿Miss Venezuela ya no ganará más el Miss Universo? Osmel Sousa habló sobre la polémica por su ingreso en el certamen universal

El ‘Zar de la belleza’, Osmel Sousa, habló sobre la reciente polémica que ha surgido tras su incorporación a la organización Miss Universo, lo cual ha llevado a personas a decir que con él dentro del máximo certamen, la Miss Venezuela de turno no ganará nuevamente una corona universal.

Dicha hipótesis surge debido a que el experto en misses no acabó en muy buenos términos su relación con la organización Miss Venezuela. No obstante, rechazó que vaya a tomar represalias, ya que, en sus palabras, no es de tomar ese tipo de acciones.

«Yo he visto en muchas páginas que me felicitan. En otras dicen que ahora Venezuela no va a ganar. Que si yo voy a tomar represalias. Primero, yo no soy de las personas que toman represalias ni que odio a nadie. Cada uno que haga lo suyo, bien hecho, se acabó», despejó dudas en entrevista a Luis Olavarrieta para el Circuito Onda.

«No tengo nada que ver, ni reprocharle a nadie. No tengo nada que pueda perjudicar algo. Yo haré lo que voy a hacer como lo hice siempre, pero sin molestar a nadie», aclaró Osmel Sousa.

SIN DETALLES SOBRE QUÉ CARGO TENDRÁ

El expresidente del Miss Venezuela admitió estar sorprendido con el nombramiento y lo feliz que lo hizo. «Yo también me sorprendí mucho ayer (jueves) cuando (el anuncio) lo dio el coopropietario en Telemundo. Ya nosotros veníamos conversando desde hace meses pero no se había concretado nada. Y ya ayer (jueves dice que) hay que preparar esto porque necesito que empieces con nosotros a colaborar no sé qué y bueno. Yo estoy feliz con ese nombramiento».

Aún así, dijo desconocer cuál será su función dentro del Miss Universo. «No sé cuál es exactamente el cargo que me van a dar. Ellos lo que quieren es que esté con ellos en la organización. Me imagino que será supervisando algo, porque ahora tendremos que tener otra reunión para ya finiquitar todo. Por lo pronto, voy a estar dentro de la organización», remarcó.

Por último dejó claro que no tiene planes de mudarse de Venezuela: «La sede va a ser México. Iré y vendré, eso es una de las cosas que les dije. Que yo podía ir, hacer algunas cosas y regresar porque a mí no me gusta dejar Venezuela, para nada».