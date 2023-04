El Emperador Internacional será el 27 de abril en el Teatro Santa FE

La ciudad de Caracas, Venezuela, vuelve a estar de gala el próximo 27 de abril, para la edición 2023 de los Premios Emperador Internacional. Que se celebrarán en los espacios del Teatro Santa Fe, ubicado en la Avenida José María Vargas en Santa Fe Norte.

El Premio Emperador Internacional tiene como propósito enaltecer y honrar a todos aquellos talentos que hacen vida en la industria del entretenimiento a nivel nacional e internacional, así como también a destacados profesionales, empresarios, emprendedores, marcas y empresas. Quienes trabajan día a día arduamente por la conducción de un mejor país.

Este magno evento iniciará con la Noche de Estrellas, donde las grandes luminarias desfilaran por la alfombra roja que se realizará como antesala a la ceremonia del Premio Emperador Internacional. El cual promete ser un espectáculo cargado de mucha vanguardia e innovación, el mismo contará con dos escenarios, la tarima principal a donde el público asistente podrá disfrutar de las presentaciones musicales de la noche y la Zona Emperador 2.0; será el sitio más divertido en el que vivirán una experiencia digital con los influencers del momento.

La conducción del show está a cargo de Jesús de Alva, Pierina Rojas y Juan Pablo Dos Santos.

La producción de este prestigioso galardón tiene el sello de FT Tacarigua De Oro, una empresa pionera en la realización de grandes producciones y espectáculos a nivel nacional e internacional; y la misma está presidida por la licencia Emperatriz Isea, quien es la fundadora de los Premios Tacarigua de Oro Internacional, Premios Yara The Best y del Festival De Talento Arcoíris. Siempre trabajando en alianza de la mano con la productora OR producciones, del reconocido cineasta y productor Óscar Jhon Rivas Gamboa.

También es importante mencionar que, consagradas figuras del medio artístico venezolano dirán presente en este show, entre los que destacan, Scarlett Linares, Zona 7, Calle Ciega, Angeles Álvarez, Renz Di Stefano, Hijo De La Calle, el dúo Infantil July & Naoh, la reina del merengue Liz y Tambor Urbano quien celebrará esa noche sus 35 aniversario de carrera artística con un gran espectáculo, entre muchos otros, quienes se darán cita en el Teatro Santa Fe.

Emperatriz Isea, presidenta de la organización, comentó que los Premios Emperador Internacional, venían muchas sorpresas y este 2023 será un año de muchos proyectos; por otro lado, también, manifestó que en los próximos días anunciará la fecha y todos los detalles sobre la gala virtual de los Premios Tacarigua de Oro Internacional Edición USA 2021-2022.

Para conocer más detalles sobre este evento, no duden en seguirlos en sus redes sociales: @premioelemperador, @tacariguadeoroficial o interactúa a través del hashtag: #PremioEmperadorInter2023, #PremioEmperadorInterEnTeatroSantaFe y #FTTacariguaDeOro

Nota de Prensa