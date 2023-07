Murió el actor Paul Reubens, es recordado por el personaje de Pee-wee Herman

El actor Paul Reubens, conocido por su personaje de Pee-wee Herman en la película La Gran Aventura de Pee-wee, murió este lunes, 31 de julio, a los 70 años, después de una larga lucha contra el cáncer.

El equipo de redes sociales de Reubens publicó un comunicado sobre lo ocurrido. Aunque no dio muchos detalles sobre las circunstancias en las que murió el famoso actor, recordó su prolífica carrera artística.

“Anoche despedimos a Paul Reubens, actor, cómico, guionista y productor estadounidense emblemático, cuyo entrañable personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, capricho y creencia en la importancia de la bondad”, expuso.

REUBENS LUCHÓ CONTRA EL CÁNCER

El equipo del actor informó que Reubens fue diagnosticado de cáncer hace seis años. Sin embargo, no lo hizo público y pasó por los tratamientos en privado.

“Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con la tenacidad y el ingenio que le caracterizaban. Talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo entrañable”, acotó.

La misma publicación también incluyó el último mensaje que escribió Reubens, cuando ya sabía que su estado de salud se había agravado. “Por favor, acepten mis disculpas por no haber hecho público a lo que me he enfrentado en los últimos seis años”, dijo.

“Siempre he sentido mucho amor y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”, concluyó Reubens en su despedida.

Reubens nació el 27 de agosto de 1952 en Nueva York, Estados Unidos. Su carrera como actor comenzó en los 70 y con el paso de los años destacó por su improvisación. Finalmente, afianzó su nombre con el personaje de Pee-wee Herman.