Nicki Minaj grabó el momento en que fue detenida por posesión de drogas en el aeropuerto de Ámsterdam

La cantante estadounidense Nicki Minaj fue detenida este sábado por las autoridades de Ámsterdam, Países Bajos, después de que se encontraran presuntas drogas en su equipaje durante una escala en el aeropuerto de la ciudad neerlandesa.

La rapera de 41 años se encargó de transmitir, en un live por las redes sociales, su detención donde se puede escuchar a un oficial indicando que querían detener a la nominada al Grammy por “portar drogas”, acusación que la artista negó rotundamente.

“No voy a entrar ahí. Necesito la presencia de un abogado”, argumentó la intérprete mientras se encontraba, aparentemente, en el aeropuerto.

Nicki Minaj was detained by police in Amsterdam during her Instagram Live.

— Pop Base (@PopBase) May 25, 2024