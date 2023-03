Ninoska Vásquez habla como nunca antes sobre su escándalo: «Si iba a una cárcel en México pasaban dos cosas: o me mataban o me mataba»

La modelo Ninoska Vásquez, Miss Earth Venezuela 2017, se pronunció sobre las acusaciones en su contra sobre explotación sexual en México y relató cómo vivió su detención en el aeropuerto de Madrid el 28 de agosto de 2022.

En una entrevista con Luis Olavarrieta, recordó que iba a viajar a Estados Unidos y ya tenía conocimiento de la acusación en su contra. “Jamás pensé que se iba a elevar a entes internacionales, sobre todo porque es un delito que no cometí”, expuso.

“Me sorprenden en el aeropuerto ese 28 de agosto que iba a Estados Unidos. Me esposan y me leen como en una película: ‘todo lo que diga puede ser usado en su contra’. Yo siento que experimenté un estado de shock; no estaba triste, no estaba asustada”, afirmó.

Vásquez explicó que llamó a su representante y le recordó las amenazas que recibió de su expareja, el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio. “Para mí era una pesadilla; era el comienzo de los peores días de mi vida”, apuntó.

PUDO IR A LA CÁRCEL

Ninoska Vásquez apuntó que corrió el riesgo de ser deportada por las acusaciones de explotación sexual. “Yo iba a México a una cárcel y pasaban dos cosas: o me mataban o me mataba”, expuso la modelo.

“Hice prácticamente un intercambio con el Diablo y así más o menos lo puedo ver porque lo que ando viviendo es un infierno”, consideró Vásquez sobre su relación con Rodríguez, la cual calificó como abusiva.

Vásquez aseguró que era inocente y que se trató de una venganza de su expareja. “Yo rompí una relación que era bastante turbia y estas son las consecuencias. Estoy pagando las consecuencias de no estar con él”, agregó.

En ese sentido, la modelo negó las acusaciones de captar jóvenes con la promesa de trabajar con azafatas y obligarlas a prostituirse. “Jamás; sería incapaz de dañar física y emocionalmente a una mujer. Para mí es irracional de lo que se me acusó”, agregó.

La joven de 28 años destacó que su familia, seres queridos y fanáticos la apoyaron durante esos momentos difíciles. “Todos que estuvieron conmigo celebrando mis éxitos, estuvieron ahí llorando mi derrota conmigo”, dijo Vásquez, visiblemente afectada.