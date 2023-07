Oscar D’León se sincera sobre la migración venezolana: «Duele ver que muchos quieran regresar al país y no pueden»

El icónico salsero venezolano Oscar D’León expresó su tristeza ante la gran cantidad de migrantes venezolanos regados por todo el mundo.

«Duele ver que muchos compatriotas quieran regresar a su país y no puedan. Pero también creo que, a dónde vayan, el comportamiento debe ser el mejor para que nos sigan abriendo puertas. Que no tengamos que producir quejas en los países a los que llegamos», dijo durante una entrevista a Semana.

El sonero del mundo señaló que hace mucho que no vive en Venezuela, pero siempre procura estar informado de lo que ocurre.

«Sé que las cosas no han sido fáciles, pero también sé que muchos han querido que las cosas mejoren para poder reencontrarse con sus familias. Eso ha sido lo más triste, tantas y tantas familias que se han quebrado con tanta migración», asentó.

Oscar D’León, de 80 años, ofreció la entrevista con motivo del evento Viva la Salsa en el que participará en Colombia. En este sentido, estará visitando escenarios de Cali, Bogotá y Medellín.

El intérprete de «Llorarás» aseguró que durante todo este tiempo, una de las claves para mantener su vitalidad ha pasado por el amor a su familia. Asimismo, indicó que cada vez que ha hecho algo malo ha intentado aprender de eso para no volver a repetirlo.

«Hacer mucho ejercicio, tener una vida sana en todos los aspectos. Descansar mucho, dormir bastante. Erradicar las drogas y el alcohol en tu vida. Nunca he estado en nada de esas cosas y eso me ha permitido llegar a los 80 años con vitalidad y con ganas de seguir adelante. Si la vida me favorece, duraré 100 años cantando», concluyó.