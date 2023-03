Piqué lanzó nuevas indirectas contra Shakira: «No me voy a gastar dinero en limpiar mi imagen»

El exfutbolista Gerard Piqué habló sobre su vida después del fútbol y dejó entrever su postura ante su mediática separación con la cantante Shakira. A pesar de los cambios que ha vivido recientemente, el catalán aseguró que se siente bien y ha sabido preservar su felicidad.

El deportista de 35 años afirmó que sigue haciendo lo que quiere y que su prioridad es ser fiel a sí mismo, sin importar la buena o mala imagen que la gente tenga de él.

«Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta [dinero] en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad», dijo Piqué en entrevista con El País.

PIQUÉ Y SUS HIJOS

En cuanto a su separación con Shakira, Piqué prefirió no opinar al respecto, aunque asegurando que cada uno tiene la responsabilidad de hacer lo mejor para sus hijos.

«No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre», manifestó.