¿Shakira vs. Anuel AA? Canción podría desatar la guerra y hasta una demanda

La cantante Shakira estaría lista para declarar la guerra al puertorriqueño Anuel AA, puesto que prepararía una demanda en su contra después de que mencionara en nombre de la colombiana en el tema Más rica que ayer.

Anuel AA relata en ese tema cómo habría sido su separación con la cantante Karol G. “Conmigo te ve’ mejor que con él […] Tírame el DM, no pa estar peleando. Tú no ere Shakira ni yo Piqué”, dice en uno de los versos.

De acuerdo a la revista Semana, esta parte de la canción no agradó a Shakira. Por tanto, la cantante colombiana estaría preparando una acusación legal en contra de Anuel AA por usar su nombre en el tema.

“Tú no eres Shakira ni yo soy Piqué”. — Anuel. #LaDiferenciaTV📺 pic.twitter.com/GtAM0pHT3c — La Diferencia TV 📺 (@LaDiferencia_TV) March 3, 2023

Medios colombianos indicaron que una canción no puede mencionar el nombre de una persona sin que esta lo haya autorizado previamente. En dado caso, debe tener un permiso firmado por escrito.

ANUEL VS SHAKIRA

El puertorriqueño publicó la canción a principios de marzo y la letra tiene varios dardos contra Karol G. Anuel AA reconoce en la canción que cometió errores durante su relación, mientras que menciona a Shakira en uno de sus versos.

“Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú no puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos”, dice.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ LE PASÓ? PILLAN A SHAKIRA EN UNA TIENDA DE NUEVA YORK Y LAS FOTOS DAN DE QUÉ HABLAR

Este tema sería una respuesta a Karol G y Shakira, quienes lanzaron el tema TQG y muchos seguidores creen que está dirigida a Piqué y Anuel AA. El tema ya cuenta con más de 235 millones de reproducciones en YouTube y es una de las tendencias en Spotify.

Por su parte, la canción de Anuel AA tiene 33 millones de reproducciones en YouTube en dos semanas. Se trata de 200 millones menos que el tema lanzado por Karol G y Shakira en la misma plataforma.