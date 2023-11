Piqué respondió en TV pregunta incómoda sobre Shakira y hasta habló del sexo con su novia

El exfutbolista Gerard Piqué estuvo en el ojo del huracán por su escandalosa separación de Shakira, madre de sus dos hijos. Un año después del fin de la relación, reveló por qué ha guardado silencio respecto a esta polémica.

Todo ocurrió en el programa de entrevistas de Joaquín Sánchez, un exfutbolista español, quien no dudó en hacerle varias preguntas íntimas a Piqué. Como esperaba la audiencia, fue consultado por los motivos por los que se acabó el amor con Shakira.

«Toda historia tiene dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya?», preguntó Sánchez hacia el final del programa. «Porque no creo que sea necesario», sentenció Piqué.

Piqué aseguró que las críticas en redes sociales le «afectan cero», aunque reconoció que la situación ha sido «fuerte». «La gente dice unas cosas por Twitter y estoy convencido de que te lo encuentras por la calle y te da un abrazo y te pide una foto», dijo.

PIQUÉ: «ME GUSTA PROVOCAR»

Asimismo, durante la entrevista trascendieron las polémicas que tuvo el exjugador del FC Barcelona en el campo de juego. Joaquín, quien enfrentó a Piqué en varias ocasiones, recordó que solía «calentarse» con facilidad.

«A mí me gusta provocar. Me gusta la polémica, pero una polémica verbal, bien llevada. De ahí a pasar a la violencia, eso no lo entiendo. Me siento cómodo en ella. Sobre todo yendo al campo del Espanyol y del Madrid», añadió Piqué.

Joaquín se acercó nuevamente a aspectos más personales y le preguntó a Piqué sobre sus encuentros íntimos con su nueva novia, Clara Chía. «Yo tengo sexo más de una vez a la semana», agregó.

Tras alejarse de los campos de juego, Piqué se centró en sus proyectos personales, como la Kings League, y descartó ser entrenador. «Me da mucha pereza. El presidente (de un club) es distinto. Nunca se sabe», concluyó.