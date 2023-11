Ricardo Montaner anunció su retiro temporal: «No he parado ni un solo año»

El cantante venezolano Ricardo Montaner anunció durante un concierto en Costa Rica que iba a retirarse temporalmente de los escenarios, a pesar de que continuará con su carrera musical y quiere seguir publicando canciones.

Montaner cerró su gira Te echo de menos tour en el Anfiteatro Coca-Cola, en Guácima de Alajuela. Hizo más de 150 conciertos en toda la región y confesó que está cansado de los viajes que le hacen estar lejos de su familia.

«En mi vida, que jamás pensé, estoy de gira desde hace más de 30 años. No he parado ni un solo año, no he parado nunca. Creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores», dijo ante unos 10.000 fanáticos.

Montaner indicó que busca pasar más tiempo con sus seres queridos. «Voy a estar con mis nietos, verlos crecer y no perderme de nada», agregó el cantante, quien se despidió de sus fanáticos por todo lo alto.

¿HABRÁ MÁS MÚSICA DE MONTANER?

A pesar de que se alejará por un tiempo de los escenarios, Montaner dejó claro que desea seguir produciendo música. A mediados de este año, reveló que ya está trabajando en un álbum en el que colaborará con el mexicano Carlos Rivera.

«Estoy escribiendo desde hace unos meses y es un álbum de baladas que me regresa, pues digamos a los orígenes», expuso Montaner, y aseguró que desea darle continuación a su último trabajo, Tangos, lanzado en 2022.

En este último disco, Montaner recordó sus orígenes en Argentina e hizo varios tangos. «Es el primer volumen porque tengo guardado el volumen dos que próximamente lanzaremos, calculo que en el 2024», dijo.

Sin embargo, Montaner, quien ya tiene 66 años, desea centrarse en su vida personal, sus pasatiempos y su familia. Ahora quiere compartir al máximo con sus hijos y sus dos pequeños nietos, índigo y Apolo.