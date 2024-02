﻿ Polémica en premios Lo Nuestro: RBD ganó como mejor grupo e impidieron que sus integrantes entraran a la gala

La noche de este jueves, 22 de febrero, se realizaron en Miami los premios Lo Nuestro 2024 y una polémica se originó con la agrupación mexicana RBD.

La banda estaba nominada en dos categorías: Tour del año y grupo o dúo del año. Y precisamente fue esta última la que le ganaron a Camila, Ha*Ash, Piso 21 y Reik.

Al evento decidieron acudir dos de sus integrantes Christopher Von Uckermann y Christian Chávez. A pesar de que ambos cantantes estuvieron desfilando por la alfombra de los premios y realizaron varias entrevistas a su llegada al Kaseya Center de Miami, ninguno pudo ingresar a la gala.

«Salimos de premios Lo Nuestro y al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno una organización extraña. Los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados», acotó Uckermann en sus redes sociales.

En ese sentido, aseguró que les duele mucho haber viajado a Miami y que «premios Lo Nuestro no tuviera nuestros lugares».

«Esto nos duele el nombre de RBD, pero nosotros somos más grande que eso», dijo el también actor en un mensaje dedicado a los fanáticos del grupo.

#Entretenimiento🇲🇽

Los mexicanos de RBD, se quedaron por fuera de los ‘Premios lo nuestro’ Christopher Uckermann y Christian Chávez, no pudieron estar en la entrega de los galardones, pues les dieron los boletos incorrectos y la organización tampoco contaba con mesas disponibles pic.twitter.com/hQYPZmXz4w — TSM Noticias (@tsmnoticias) February 23, 2024

EL REENCUENTRO DE RBD

La banda mexicana RBD anunció en enero de 2023 su regreso a los escenarios después de 15 años.

«Después de 15 años, regresamos a los escenarios por última vez», señalaron Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann. Aunque, Alfonso Herrera será el gran ausente, como ya se había dado a conocer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA CONFESIÓN DE SEBASTIÁN YATRA SOBRE SUS RELACIONES Y LAS GANAS DE SER «INFIEL» QUE SE VIRALIZA

A través de un video transmitido en el World Trade Center en la Ciudad de México, RBD informó que haría una gira por varias ciudades de Estados Unidos, México y Brasil.

Sin embargo, este anuncio tomó por sorpresa a los seguidores de RBD ya que no fueron mencionados conciertos en países de América Latina como Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela. Además tampoco se indicó si la banda se presentará en Europa.