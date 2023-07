¿Policía considera sospechosa la muerte de Sinead O’Connor? Revelan nuevos detalles del caso

La legendaria cantante irlandesa Sinead O’Connor, conocida por su poderosa voz y su espíritu rebelde, falleció a los 56 años el miércoles. Según informó la policía, la artista fue encontrada «inconsciente» en una residencia del sureste de Londres.

“La policía recibió una llamada a las 11:18 a.m. del miércoles, 26 de julio, para informar de una mujer inconsciente en una dirección residencial en el área SE24″, un código postal del sureste de la capital británica, informó Scotland Yard.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron reanimarla y falleció. Su muerte no está siendo investigada como sospechosa, aunque aún no se ha revelado la causa.

“La muerte no se considera sospechosa. Los familiares han sido notificados. Se preparará un expediente para el juez de instrucción”, agregó la policía en un comunicado divulgado por Infobae.

Asimismo, aclararon que la investigación no es para inculpar a nadie, sino para revelar de qué murió.

SINEAD O’CONNOR Y LA FAMA

O’Connor alcanzó la fama mundial en 1990 con el exitoso sencillo «Nothing Compares 2 U», una conmovedora balada escrita por el difunto Prince. Con su cabeza rapada y su intenso estilo vocal, la cantante irrumpió como un huracán en la escena musical, desafiando las convenciones con sus polémicas opiniones y su feminismo combativo.

O’Connor tuvo una infancia difícil en Dublín, sufriendo abusos por parte de su madre. Pero su enorme talento floreció temprano y lanzó su primer álbum, «The Lion and the Cobra», en 1987, con gran éxito comercial. Luego vendrían títulos emblemáticos como «I Do Not Want What I Haven’t Got».

La cantante nunca tuvo pelos en la lengua y cuestionó con dureza a la iglesia católica y sus escándalos de abuso infantil. En 1992 protagonizó un momento televisivo histórico cuando rasgó una foto del Papa Juan Pablo II en Saturday Night Live, gritando «lucha contra el verdadero enemigo».

O’Connor tuvo una vida turbulenta, con problemas de salud mental, pensamientos suicidas y la trágica muerte de uno de sus hijos en 2022.