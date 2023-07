¿Por qué Alex Tienda habla tan bien de Venezuela? La respuesta del youtuber que da de qué hablar

El youtuber mexicano Alex Tienda se enamoró de Venezuela desde la primera vez que visitó el país. Sin embargo, esto le ha costado que en varias oportunidades haya sido criticado ante lo que aseguran es una «falta de empatía» con los venezolanos que sufren la crisis económica.

«Te aseguro tengo muchos amigos (y miles de conocidos) venezolanos, que han pasado por tragedias relacionadas a la crisis del país. La gran diferencia es que ellos no van por la vida atacando a quien nada tiene que ver en sus problemas y rencores», comentó el mexicano.

Asimismo, acusó a muchas personas de intentar desquitar su frustración en contra de él, en lugar de canalizarla con quien deberían.

«Es válido si alguien tiene rencor por haber padecido un infierno en carne propia. Lo que no es válido es que piensen que eso les da derecho a escupir su odio y luego exigir empatía», agregó.

Su comentario lo realizó en respuesta a un tuit realizado por el concejal de Cagua y Bella Vista, Paul Petit, quien le pidió «empatía» con los venezolanos.

⚠️Es lo ÚLTIMO que hablaré sobre el tema (creo)⚠️

🇻🇪⚠️Espero finalmente quede claro⚠️🇻🇪

ALEX TIENDA: «NO HE RECIBIDO UN SOLO PETRO»

«¿Sabes por qué desde mi primer viaje hace tres años no he dejado de enfocarme en resaltar lo positivo en lugar de hablar mierda del país (como muchos quisieran)? No. Y no tiene nada que ver con Maduro, Diosdado, Capriles, Guaidó, Chávez, Bolívar, Colón, la CIA, Er Conde, Putín o el Chapulín Colorado… Ni me han pagado un solo petro por ello. Me han acusado miles de veces de ello. Nadie ha mostrado una sola prueba«, añadió.

Asimismo, aclaró que aunque realizar contenido en Venezuela le ha dado ganancias, son las mismas que pudo haber obtenido viajando a cualquier otro destino del mundo.

«Tampoco tiene que ver con que solo me interesen los likes o el dinero que genera decir Venezuela. Nunca he negado que mi trabajo genera dinero, pero igual gano hablando de cualquier otro destino al que he ido. Y te aseguro que antes de Venezuela ya me iba bastante bien. Incluso he mostrado las métricas de mis redes y Venezuela ni siquiera es mi mayor audiencia ni el contenido más exitoso», expresó.

SU MENSAJE

En ese sentido, Alex Tienda aseguró que el verdadero motivo por el cual siempre habla bien y defiendo su postura sobre Venezuela es «por todos mis amigos, seguidores y desconocidos dentro y fuera del país».

«Desde mi primer viaje a tu país me impresionaron con la gran diferencia de la imagen que los medios me habían creado acerca del país y su gente», prosiguió.

El youtuber contó que desde su primer viaje conversó de las personas de sus problemas, miedos y tragedias. No obstante, resaltó también sobre sus sueños y ganas de salir adelante.

«Me inspiraron por su calidad humana y su impresionante nivel de resiliencia. Tristemente quienes más me atacan, juzgan y descalifican son los que ni siquiera vieron mi documental o solo vieron un video, título o nota y no la historia completa», aseguró.

Alex resaltó que en sus videos nunca ha negado la desgracia. «De hecho hay episodios completos que la explican y digo nombres y apellidos basándome en hechos y evidencias, incluso tenía miedo de volver al país por hablar del gobierno», confesó.

«Yo prefiero apreciar lo positivo y darle foco a lo que muchas veces nadie aprecia. Pero lo más importante de todo es que para mí la mayor responsabilidad y prioridad está en darle un uso positivo al alcance mediático que mi trabajo pueda tener. Gracias al apoyo de millones de personas que también quieren ser felices», acotó.

«Si toda esa gente que critica, descalifica y tira odio y rencor, aferrados en relacionarme (sin pruebas) con un plan macabro ‘del régimen’ o con la CIA, o con el PRIAN o con un montón de historias tontas que la gente se hace en su cabeza. Y si toda esa energía y toxicidad que escupen en redes en cuanto ven que publico algo o tengo un nuevo proyecto, la enfocaran en sumar, o por lo menos no estorbar, te aseguro que las cosas mejorarían muchísimo y no solo en Venezuela o en cualquier otro lugar», opinó.

Finalmente, reiteró su rechazo a quienes «le tiran odio», para luego exigirle «empatía».