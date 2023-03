Presentadora Marie Claire Harp denunció a un exnovio por acoso y amenazarla con publicar fotos íntimas

La presentadora venezolana Marie Claire Harp denunció esta semana a su exnovio, Efraín Estrada Vergara, por acosos y amenazas con publicar en redes sociales fotos y videos íntimos.

Marie Claire se sinceró en sus redes sociales e hizo una transmisión en vivo en la que contó la situación que atraviesa. “Es un abreboca de un video que ando editando y que estoy buscando todas las pruebas pertinentes”, explicó.

“Le escribe a mis amigos, familiares, a mis jefes. Cada vez que me mudo y tiene la dirección nueva y me manda mensajes a través de otras personas diciéndome que sabe dónde vivo. Le ofrece dinero a personas a cambio de información mía”, explicó Marie Claire.

Marie Claire precisó que es una persona con la que “lamentablemente” tuvo una relación hace dos años. “Tiene una orden de aprehensión porque la razón por la que está acusado es extremadamente grave. La carpeta de él está en delitos sexuales”, expuso.

MARIE CLAIRE: “SE FUE CONTRA MI INTIMIDAD”

La joven indicó que Efrian Estrada le ha escrito a sus exparejas para pedirles información sobre su vida íntima. “¿Cuál es la pretensión? ¿Hacerme daño?”, se preguntó Marie Claire ante sus seguidores.

“Es una persona que se fue en contra de mi intimidad sexual”, explicó Marie Claire. “O sales a decir que tú eres mi novia o publico fotos tuyas íntimas y videos (de índole sexual), que tú no sabes que existen, pero yo tengo en mi casa”, le diría Efraín Estrada.

Por tanto, Marie Claire decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público, puesto que lo considera un “agresor sexual”. “¿Saben cuántas veces yo me intenté suicidar antes de que divulgaran un contenido que expusiera realmente mi intimidad como mujer?”, dijo.

Marie Claire afirmó que esta situación le afectó emocional y físicamente. “Yo bajé 12 kilos, me salió una alergia, me salió alopecia, me dio una alergia en la espalda”, señaló y concluyó que Efraín Estrada debería estar tras las rejas.