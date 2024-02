﻿ "Quiero ser chica Polar": La petición que causó furor y se hizo viral en las redes sociales

Anaís Duarte se ha vuelto viral en los últimos días luego que publicara un video postulándose para ser la nueva chica Polar 2024. Además, de recibir una llamada de la reconocida empresa para la campaña publicitaria.

«Yo le he dicho a mis amigos siempre que quiero ser chica Polar. Ellos me decían que tenía que hacer algo. Hace más de un año yo empecé a montar videos diciendo que era la próxima chica Polar, tengo demasiadas publicaciones de eso y se hacían virales. Para mí, viral eran 10k, yo no sabía que se podía llegar más lejos», comentó en una entrevista para Shirley Varnagy en Onda.

El video de TikTok ya lleva más de 1.6 millones de reproducciones. Sobre sus intentos anteriores, comentó que nunca la habían considerado seriamente.

«Recibía respuestas de ellos, pero era más que todo respuestas genéricas como ‘gracias por formar parte…’ y yo le decía a ellos que no, que yo quiero mi valla. Ayer vi muchos comentarios de personas analizando esto y decían que no sabían si era broma o no. Yo les he dicho que no es broma, que en verdad me van a ver en mi valla», señaló.

«Lo hice con la intención de que me viera Polar, pero ahora me vio toda Venezuela», reiteró.

A su juicio no se trata de realizar una inclusión forzada, sino que todas las mujeres venezolanas pueden estar allí si cuentan con el talento necesario.

«Ellas pueden ser chicas Polar, pero yo también puedo, una cosa no excluye a la otra. La misma gente de siempre hace bien su trabajo y se los aplaudo, pero también hay otras personas diferentes», comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shirley Varnagy (@shirleyvarnagy)

No obstante, aclaró que sin importar la talla, no todo el mundo está capacitado para poder ser una chica Polar y hace falta estar preparado para la exposición que eso conlleva.

«Yo no quiero que esta inclusión sea como forzada, sino que se dé natural. Obviamente hay gente que no está preparada para esta exposición, había gente que decía que ahora quería ser la osa o que esperara que hiciera casting Mavesa o Harina Pan», señaló.

LA RESPUESTA DE POLAR

Luego de toda la campaña de Anaís y cómo su propuesta para ser la nueva imagen para este año, la propia cuenta de Polar Pilsen en redes le respondió.

«Anaís, actitud es lo que sobra en estas fotos. Tú eres de esas mujeres venezolanas que representan Lo que somos y eso ya te hace una Chica Polar. Queremos conversar contigo, nos pondremos en contacto. ¡Salud por esa!», acotó la empresa.

Tras esto, comentó: «Oficialmente soy chica Polar 2024, esto es algo demasiado grande que está marcando una diferencia en el mercadeo de este país y ser un inicio de eso que será muy grande para mí ya es demasiado. Hay comentarios negativos que en un momento me bajaron los ánimos pero son más los positivos de ser la chica Polar».