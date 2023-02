Reapareció mamá de Chyno, se opone a show que estaría preparando su hijo con Nacho

Alcira Pérez, madre de Chyno Miranda, reapareció este jueves, 16 de febrero, y reveló que su hijo está planificando un espectáculo con Nacho. Sin embargo, subrayó que no está de acuerdo con la presentación de un concierto.

Pérez publicó un video en Instagram, en el que envió un mensaje a Chyno. La mujer le recordó que se mantiene internado en una clínica, por lo que considera que no tiene el estado de salud adecuado para hacer el espectáculo.

“Estoy preocupada por tu salud y por lo que pueda pasar. Yo conversé contigo en la clínica sobre el show y te comenté que no estabas preparado”, dijo. “Tú te molestaste conmigo y yo te insistí en que no puedes hacerlo porque no estás preparado”, acotó.

De igual manera, le pidió al cantante Nacho que no promueva el concierto con Chyno. “No te prestes para ello. Imagina que tu mamá estuviera en este caso”, acotó.

DICE QUE CHYNO “ESTÁ CONSUMIENDO”

Por otra parte, Pérez afirmó que Chyno estaría consumiendo “marihuana medicinal” cuando sale con su pareja, Astrid Torrealba, cuando sale de la clínica El Cedral, en la cual lleva varios meses internado.

“Tengo conocimiento que cuando sale con Astrid, consume marihuana medicinal. Tengo entendido que cuando uno está en una clínica y sale, siempre va con un custodio, no entiendo cómo es que él lo hace”, agregó.

Pérez aseguró que le han hecho llegar pruebas del supuesto consumo de Chyno, aunque no las hizo públicas. “No es que me estoy inventando que está consumiendo”, agregó.

La mujer también lamentó que el Estado venezolano “no le ha prestado ayuda”, después de que le enviara una carta a Nicolás Maduro. “El presidente respondió; me mandaron a hablar con el ministro y estamos en el mismo lugar”, añadió.

Finalmente, envió un mensaje a los fanáticos de Chyno. “No me importa si se molestan, lo que a mí me importa es mi hijo. Su salud. Él es un ser humano, no un producto”, concluyó.

El pronunciamiento de Pérez se dio después de que trascendiera que Nacho visitó a Chyno en Caracas. El encuentro se supo por una fotografía que rápidamente se viralizó en redes sociales.