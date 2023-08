Revelan nuevos detalles sobre la pelea entre los duques de Sussex y los Beckham, todo apunta a los «celos» de Meghan Markle

Tom Bower, biógrafo de la realeza británica, sacó a la luz más detalles sobre la pelea entre los duques de Sussex y los Beckham, las cuales dijo comenzaron en 2018, cuando el príncipe Harry invitó a David Beckham a Sidney y así formara parte de una competencia para militares heridos.

Harry hizo la invitación cinco meses antes, en medio de la boda de los duques. Cuando llegó el día, muchas cosas cambiaron entre ellos. Una prueba de esto es que cuando el exfutbolista arribó a Sídney, nunca encontró a Harry. Esto se debe a que él se negó a interactuar con el hoy dueño del Inter de Miami.

Antes de todo ese revuelo, los duques de Sussex y los Beckham guardaban una estrecha amistad. De hecho, antes del matrimonio, Meghan vivió en la mansión de lujo de David y Victoria. Aún así, según Bower, fue la misma Markle la responsable de que todo esto cambiara.

Cuenta el hombre que luego de ser la esposa de Harry, Meghan trató de cuidar muchísimo su imagen. En su relato, ella no quería que la presencia del ex Real Madrid y la ex Spice Girl los opacaran, pues es bien sabido que ambos posee una carrera histórica dentro del mundo de la moda.

QUERÍA SER UNA «RÉPLICA DE DIANA DE GALES»

El viaje a Australia era el inicio de la gira real. Por ende, Meghan buscaba que todo saliera a la perfección. Narró Bower que ella intentaba ser una réplica de Diana de Gales.

“La visita de Meghan a Australia fue su primera gira real al extranjero y pareció ser todo un éxito. El encuentro con multitudes de admiradores convenció a Meghan de que era la nueva Diana de la Familia Real (…) Acusada en Londres de acosar a su personal -episodios que ella ha negado-, tanto ella como Harry buscaban constantemente en Internet comentarios odiosos sobre sí mismos. En su mal humor, parecía que no estaba dispuesta a tolerar que apareciera en los medios nada halagador sobre los Beckham y los Juegos”, redactó el biógrafo en The Sun.

En ese lapso, hubo múltiples episodios que generaron roces entre ambas parejas. La duquesa quería que Victoria le proporcionara vestimenta exclusiva de su línea de ropa. No obstante, las normas de la corona lo prohibían. Aunque finalmente lograron que Meghan luciera los atuendos de Victoria, las ganancias de su marca se vinieron abajo.

LA AMISTAD DE BECKHAM CON WILLIAM, OTRO PROBLEMA

Otra cosa que molestaba a la duquesa de Sussex era la amistad entre David Beckham y su cuñado y hermano de Harry, William, reseñó Infobae.

La estocada final ocurrió en 2022 cuando el exjugador prefirió ir a un evento de caridad de William y Catalina en Boston mientras los Sussex estaban en Nueva York en un acto para promocionar su propia filantropía, pero sin éxito. Todo ello demostró de qué lado estaban los Beckham.