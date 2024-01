﻿ Revelan que fundador de Playboy por años grabó en secreto «orgías salvajes» de estrellas, políticos y millonarios

Hugh Hefner, fundador de Playboy, ha sido uno de los personajes más excéntricos y polémicos de las últimas décadas. Su última esposa, Crystal, hizo varias revelaciones sobre las prácticas del empresario.

La viuda reveló en sus memorias Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself que Hefner grabó, sin su consentimiento, a personas poderosas teniendo relaciones sexuales en su mansión.

Crystal precisó que descubrió unas «pequeñas aberturas espía» en un panel de madera al pie de su cama. De inmediato cuestionó a su entonces esposo por estos orificios y Hefner parecía estar orgulloso.

«Grabé horas de video, cientos de cintas sexys», respondió Hefner. El fundador de Playboy confesó que tenía cientos de horas de metrajes de estrellas, políticos y millonarios teniendo relaciones sexuales, sin estar al tanto que los filmaban.

«VIDEOS DE ORGÍAS»

Crystal indicó que estas grabaciones secretas tenían a «celebridades de lista A». Habían «vídeos de orgías salvajes con celebridades, políticos y líderes empresariales, algunos de los cuales estaban casados».

Hefner argumentó que todo eso ocurrió en el dormitorio de su casa, por lo que tenía potestad de grabarlo. Para Crystal, esta era una evidencia más de que para su esposo los sentimientos y deseos de los demás no eran muy importantes.

La modelo Holly Madison, pareja de Hefner entre 2001 y 2008, reconoció que sintió miedo al romper su relación con el empresario, puesto que él tenía fotos de ella desnuda tomadas sin su consentimiento.

Crystal reveló que encontró en la mansión de Hefner miles de fotos desechables de mujeres desnudas. Sin embargo, destruyó todas las imágenes y nunca mencionó los nombres de las involucradas.