Última esposa de Hugh Hefner reveló la inesperada razón por la que el fundador de Playboy quedó sordo

Hugh Hefner, fundador de Playboy, ha sido uno de los personajes más excéntricos y polémicos de las últimas décadas. Su última esposa, Crystal, hizo varias revelaciones sobre los últimos años del empresario.

Crystal dio una entrevista a Daily Mail por la publicación de sus memorias Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself. Reveló varios datos inéditos, como que Hefner se llegó a quedar sordo por usar tanta viagra.

“Hef siempre dijo que prefería estar sordo y poder mantener relaciones sexuales. Qué raro”, dijo la modelo de 37 años. Uno de los efectos secundarios por el abuso de este fármaco puede ser la sordera crónica, pero parece ser que a Hefner no le importaba.

Según sus declaraciones, Hefner perdió completamente la audición en uno de sus oídos. Esto no fue impedimento para que continuara su alocada vida hasta su muerte a los 91 años.

HEFNER “PENSABA QUE ESTABA EN SUS 40”

Crystal conoció a Hefner cuando ella tenía 21 años y él 81. El millonario se encaprichó con ella y estuvieron tres años de novios y cinco como esposos. Sin embargo, el dueño de Playboy siguió con sus alocadas fiestas en su mansión.

“Era vergonzoso. No sé cuánta gente había en nuestro dormitorio a la vez, pero mucha. Bastante. Estábamos como, ‘Oh, ahora es tu turno’. Nadie realmente quería estar allí, pero creo que, en la mente de Hef, todavía pensaba que estaba en sus 40 años”, dijo Crystal.

La modelo, que era tiene 37 años, dijo que Hefner hacía orgías y cambios de pareja. “En esas noches, la gente, la mansión, solidificaron esa idea. Él sintió, ‘Todavía lo tengo’”, explicó Crystal.

También aseguró que Hefner era un “maniático controlador”. “Me obligaba a usar los mismos tonos de esmalte de uñas rosa, pálido y transparente, me daba golpecitos en la cabeza cuando se me empezaban a ver las raíces del pelo”, contó.

Hugh Hefner fundó Playboy en 1953 y en unos años ya era un imperio con hoteles, clubs y casinos. En los 70 la empresa entró en crisis y pasó a manos de su hija, Christie, pero el millonario siguió disfrutando su sexualidad hasta su muerte en 2017.