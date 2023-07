¡Escándalo! Destapan abusos del actor Jonah Hill con su ex y hasta con actriz menor de famosa serie

El actor Jonah Hill se encuentra en el ojo del huracán después de que su exnovia Sarah Brady lo acusara de actitudes reprochables y Alexa Nikolas, reconocida por la serie Zoey 101, lo señalara de intento de abuso sexual.

La primera en señalar a Hill fue su exnovia, quien publicó capturas de sus conversaciones. En una de ellas, el actor le dice que para ser su pareja tiene prohibido hablar con otros hombres, compartir fotos en poca ropa o salir con amigas a “lugares inestables”.

Sarah Brady aseguró que Jonah Hill la sometió a “abuso emocional”. “Yo también lucho con la salud mental, pero no la uso para controlar como él hizo conmigo. Ha sido un año de curación y crecimiento con la ayuda de seres queridos y médicos”, acotó.

Las declaraciones de Sarah Brady provocaron una ola de críticas contra Jonah Hill. Sin embargo, todo empeoró para el actor cuando Alexa Nikolas se pronunció y contó una experiencia que vivió con el nominado al Óscar.

SEÑALAN A JONAH HILL

Alexa contó en Twitter que todo ocurrió en 2018, cuando tenía 16 años cuando la invitaron a una fiesta y hubo un punto en donde todos estaban muy ebrios. “Los depredadores nos daban a los menores un montón de alcohol”, publicó.

“Jonah Hill parecía tener los ojos puestos en mí porque en un momento dado quise un cigarro y me dijo que tenía uno en su coche ‘justo afuera’. No me pareció un gran esfuerzo, así que confié en él. Salí y tomó los cigarros de su asiento delantero”, apuntó.

La actriz recordó que Jonah Hill nunca le dio el cigarro. “Me pareció raro y luego mientras caminábamos de regreso a la puerta se lo pedí y no dijo nada, pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua hasta la garganta”, agregó.

“Estaba tan horrorizada que lo empujé y corrí dentro”, aseguró Alexa Nikolas, quien aclaró que vivió casos parecidos en otras ocasiones. “Este tipo de comportamiento depredador estaba hipernormalizado cuando yo era niña”, acotó.