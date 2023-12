VIDEO: Las palabras de Willie Colón que dejaron en shock a sus fanáticos y hacen presumir su retiro

El cantante neoyorquino de origen puertorriqueño, Willie Colón, podría haber puesto punto y final a su ilustre carrera, luego de unas sentidas palabras que dio durante su más reciente concierto en Calí, Colombia, que se llevó a cabo el pasado 27 de diciembre.

“Este puede ser mi último concierto, no porque me voy a morir, la verdad no sé cuándo va a llegar eso, pero por muchas razones yo quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias, para darle las gracias a todos ustedes, algunos de ustedes me acompañaron desde los after hours de mala muerte en el barrio, a los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos”, aseguró el salsero, de 73 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

«Para el que dijo que estoy demasiado viejo, si los médicos determinan que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre de 2023 en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón», agregó.

Colón explicó que tras un complicado viaje y el calor que hace en la ciudad colombiana «se quedó sin gasolina».

“Hacía mucho calor y este viaje a Cali fue muy complicado por las conexiones y cosas que tuvimos que hacer para llegar, e incluso cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con inmigración. No pude descansar lo suficiente, empecé bien y de repente me quedé sin gasolina. Tuve que bajarme, el calor tampoco ayudó. Gracias a Dios pude recuperarme lo suficiente para cerrar mi tanda. Estoy bien (…) Estoy consultando con mis médicos”, precisó.

Colón acumula más de 40 producciones discográficas y alrededor de 30 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera musical, iniciada cuando apenas tenía 15 años en Nueva York, su ciudad natal que fue inspiración de varias de sus composiciones.