VIDEOS: Reynaldo Armas dio detalles sobre su estado de salud tras sufrir «fuerte dolor» en pleno concierto

El popular cantante de música llanera, Reynaldo Armas, preocupó a sus fanáticos luego que casi se desmayara durante un concierto en Apure el jueves cuando sufrió un dolor agudo de columna, el cual lo llevó a pensar que se le había bajado la tensión, lo que lo obligó a suspender su presentación.

Sin embargo, el intérprete de «Rucio Moro» tranquilizó a sus seguidores un día después, asegurando que ya se encuentra bien de salud.

«Qué tal amigos, soy yo otra vez. Deseándoles que la estén pasando bien, con buena salud mental, corporal y espiritual. Quiero comentarles que en Guasdualito, tuve una presentación un poquito accidentada», expresó en un video subido a Instagram.

Comento Armas que se trató de un dolor que le aqueja en su columna desde hace algún tiempo. «Se me agudizó en plena tarima y eso me produjo una pequeña baja de tensión, un sudor medio sospechoso y tuve que parar la canción. Y bueno, ustedes saben cómo se comporta el público. Comenzaron a preocuparse, que si me querían hospitalizar», añadió.

DESCARTADO ALGÚN PROBLEMA DE TENSIÓN

No obstante, dijo que posteriormente, le tomaron la tensión y por fortuna la tenía normal. «No pasó de ser un susto. Sin embargo, suspendí la presentación en dos oportunidades porque el dolor no me dejaba», relató Reynaldo Armas.

En seguida, dijo que ya se encuentra muy bien. «Hay que tener la mente positiva», recomendó.

El cantautor de música llanera interpretaba uno de sus éxitos, cuando el inconveniente se presentó al término del tema. Al no poder continuar, se le escuchó decir. «Se me está bajando la tensión».

De hecho, en un video del show, se ve que Armas ofrecía el espectáculo sentado en una silla. Esto probablemente tuvo que ver con el dolor que lo aquejaba.