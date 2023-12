VIDEO: Miss Yaracuy rompe el silencio y habla del momento que vivió en la ronda de preguntas del Miss Venezuela 2023

Cindy Granadillo, quien representó al estado Yaracuy en el Miss Venezuela 2023 el pasado jueves, vivió un tenso momento durante la ronda de preguntas luego de quedarse en blanco a la hora de responder; pero ahora rompió el silencio y habló sobre ese angustioso momento para ella, instante en el que admitió: «Me traicionaron los nervios».

«Cuando a mí me llaman al top 5, lo primero que dije fue «Dios mío, en que me metí. No lo puedo creer», porque estaba muy emocionada. Puedes o no entrar, es como una lotería», dijo al podcast La Radio.

En seguida, mencionó que cuando le tocó la ronda de preguntas, aún permanecía en shock. «Estaba en shock todavía. Me hacen la pregunta y una de las cosas que tocó mi fibra fue la parte de la figura masculina. Yo admiro a mi papá. Es la persona más importante de mi vida. Es sumamente talentoso y con él aprendí el tema de la pasión. Lo que yo estaba haciendo no era un trabajo, sino que me encanta lo que hacía. Entonces era algo que quería reflejar», describió.

Asimismo, la tercera finalista del Miss Venezuela aseveró que no es fácil estar parada ante tantas personas. «Estás no ante 300 personas, sino ante el mundo. Aunque no los ves, están ahí presentes».

Sobre el apoyo que recibió de Maite Delgado y José Andrés Padrón, animadores del Miss Venezuela, agradeció la actitud de ambos. «Fue muy bonito. Es algo que me llevaré toda la vida. Solamente ellos y las candidatas entienden qué es estar parados para dar tu punto de vista».

«Quiero ver el lado positivo de todo esto. Sé que vienen grandes cosas», valoró.

¿CÓMO FUE EL MOMENTO?

En la ronda de pregunta, uno de los miembros del jurado preguntó a Granadillo la importancia de la figura masculina dentro de la lucha de la violencia contra las mujeres.

La miss inició su respuesta destacando a su padre. No obstante, en cuestión de segundo, se quedó en blanco, por lo que Maite y José Andrés intentaron de auparla y le dieron unos instantes para que analizara sus ideas.

Granadillo terminó en el quinto lugar del Miss Venezuela, en una edición donde Ileana Márquez hizo historia al ser la primera madre que se corona en el certamen.