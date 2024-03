﻿ VIDEO: Neutro Shorty sufrió un accidente de tránsito que "casi" le cuesta la vida este 2Mar

El cantante venezolano de Trap, Neutro Shorty, sufrió un accidente de tránsito este sábado dos de marzo, que «casi» le cuesta la vida, según el propio artista.

El siniestro ocurrió en el sector El Clavo del estado Miranda, en la carretera que comunica a Caracas con el Oriente del país.

VIDEO MUESTRA COMO QUEDÓ EL VEHÍCULO

El trapero subió un video a las redes sociales mostrando como quedó el vehículo a un lado de la vía, luego de ser sacado de la misma por un camión.

«Dimos varias vueltas en el aire y quedamos volteados», escribió Neutro en la publicación.

Asimismo, reveló que varias personas ayudaron a voltear el vehículo y le hicieron compañía mientras llegaban las autoridades.

De igual manera se muestran las condiciones en las quedó el automóvil donde se trasladaba el artista, un Toyota Corolla azul, tipo sedán.

«C… el Corollita vale mald… sea, por qué Dios mío», se cuestiona Netro durante la grabación momentos antes de subir el vehículo a la grùa.

«Gracias Dios estoy vivo me diste otra oportunidad (…) me diste la oportunidad de nacer de nuevo Dios», agregó el cantante.

«Todo lo que puede pasar mi gente por los conductores. Simplemente el tipo no me quiso dejar pasar, me tiró el camión y me sacó de la carretera», precisó sobre el accidente.

También recordó que iba acompañado de dos personas y que el carro dio dos vueltas en el aire antes de caer en la vegetación aledaña a la carretera.

Por último, agradeció a todos los que lo apoyaron, desde los guardias nacionales hasta la gente que iba pasando por la vía y se detuvo a prestarle asistencia.