El emocionante gol viral de arco a arco en Chile que podría convertirse en un récord Guinness

Leandro Requena, arquero del equipo Cobresal, marcó un emocionante gol de arco a arco durante un partido de la Primera División de Chile. Ahora, el tanto podría pasar a formar parte del libro Récord Guinness.

Transcurría el minuto 77 del partido disputado en el Estadio El Cobre, en la región de Atacama. Cobresal y Colo Colo disputaban la fecha 9 del torneo local, cuando Requena anotó el tercer gol del partido.

Requena pateó la pelota con mucha potencia desde su propia área chica. El disparo agarró completamente descolocado al guardameta de Colo Colo, Brayan Cortés, quien no pudo evitar que el balón ingresara a su arco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caraota Digital (@caraotadigital)



El balón viajó 101 metros desde que Requena la pateó hasta que ingresó al arco de su oponente, de acuerdo a mediciones de TNT Sports. En consecuencia, podría ser el gol de mayor distancia en toda la historia del fútbol.

REQUENA: “TODAVÍA NO CAIGO”

El arquero de 35 años reconoció que todavía seguía procesando el impresionante gol que logró anotar. Incluso, confesó que su objetivo nunca fue que el balón llegara al otro arco y en un principio se lamentó por fallar su tiro.

“Cuando saqué, me lamenté que me saliera largo y frontal porque no era la intención, pero cuando vi que a Brayan (Cortés) le picó la pelota y le pasó por encima, sabía que con la altura la pelota corría más rápido”, dijo Requena.

“La sensación de felicidad cuando vi que la pelota entró no tiene explicación”, acotó el guardameta. “Todavía no caigo. Fue una locura en el momento y aún estoy tratando de asimilarlo (…) puede ser un gol histórico en muchos aspectos”, añadió Requena.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL MENSAJE DE SILVINO BRACHO A LOS FANÁTICOS TRAS ELIMINACIÓN DE VENEZUELA EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

Según el Récord Guinness, el gol a mayor distancia fue del arquero británico Tom King en un partido de la cuarta división inglesa. En aquel partido de enero de 2021, consiguió una anotación desde 96,01 metros de distancia.

Es decir, el gol de Requena habría superado por 4,9 metros el récord impuesto hace más de dos años. Ahora, el Guinness deberá hacer las evaluaciones y, en caso de verificar el logro, el arquero argentino tendrá su nombre en el famoso libro.