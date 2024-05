El hito histórico de Yu Darvish: Lanzó cuatro aperturas consecutivas sin permitir carreras

Un verdadero hito histórico fue el que logró el lanzador japonés Yu Darvish. Lanzó cuatro aperturas consecutivas sin permitir carreras de más de cinco entradas, permitiendo tres hits o menos.

La hazaña lo colocó a la altura de lanzadores como Cristian Javier (2022) y Michael Fulmer (2016), empatando la racha más larga en una sola temporada desde al menos 1901, según Sarah Langs.

En concreto, Darvish no ha permitido una sola carrera desde el 14 de abril.

Este domingo, 19 de mayo, dominó a la ofensiva de los Bravos y extendió a 25 su racha de entradas en blanco. Se trata de la más alta de su carrera, y además se adjudicó su victoria número 200.

Todo en el marco de un encuentro, en el cual los Padres de San Diego aplastaron el 9-1 a los Bravos de Atlanta.

Darvish (4-1) permitió solo dos hits, ponchó a nueve y dio una base por bolas en 99 lanzamientos en siete entradas y bajó su efectividad a 2.08.

Yu Darvish has not allowed a run since April 14! pic.twitter.com/4tSZe2nRtE

— MLB (@MLB) May 20, 2024