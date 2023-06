Sillas volando y gente huyendo para protegerse, el momento donde una ráfaga de viento golpeó un crucero en Florida +VIDEO

Momento de pánico se vivió en el crucero «Independence of the Seas» cuando justo antes de zarpar desde Puerto Cañaveral en Florida, EEUU, una ráfaga de viento golpeó el navío y provocó que sillas volaran por los aires y las personas abordo corrieran despavoridas para resguardarse dentro del navío.

El hecho ocurrió el pasado viernes 16 de junio. No obstante, no fue hasta este fin de semana que comenzó a circular en redes sociales un video del angustiante momento que vivieron los pasajeros.

Decenas de pasajeros a bordo del crucero Independence of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, se vieron envueltos en una situación de pánico cuando una tormenta repentina los sorprendió en la cubierta del barco, poniendo en riesgo sus vidas. 1 Video: RRSS pic.twitter.com/l1C1Av69LW — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 25, 2023

En el material, se puede ver como incluso una mujer corre con un coche y una silla cae del segundo piso y golpea el carrito para bebés. Por fortuna, ningún niño iba en abordo de él.

En otra fracción del audiovisual, los viajeros intentan resguardarse pero arrastrándose por el suelo. De esta forma, buscaban evitar que los potentes vientos que azotaban al crucero los tumbaran.

SIN HERIDOS QUE LAMENTAR

Afortunadamente, no hubo más que un buen susto colectivo ya que según la empresa dueña del barco, nadie resultó lesionado, reseñó Plano Informativo.

«El viernes 16 de junio, mientras partía de Puerto Cañaveral, el Independence of the Seas se encontró con una ráfaga repentina de fuertes vientos. Esto duró un breve período y no hubo lesiones graves para nuestros invitados o tripulación. El Independence of the Seas continuó con su itinerario regular de 3 noches y llegó a Perfect Day en CocoCay en las Bahamas el sábado por la mañana, según lo programado», precisó Royal Caribbean en un comunicado.

La temporada de huracanes inició el pasado primero de junio en la cuenca del Atlántico y se prevé que termine el 30 de noviembre.

Asimismo, se estima al menos doce tormentas con nombres, de las cuales de cinco a nueve serán huracanes y de ese número, habrá al menos un huracán mayor.