El video viral de Omar Vizquel al sorprender a un barbero ambulante en Caracas y afeitarse en la calle

El expelotero venezolano, Omar Vizquel, causó sensación en redes sociales a raíz de un video viral donde, tras regresar a Venezuela, sorprendió a un barbero ambulante de Caracas para que le hiciera un corte de cabello.

La persona que grabó el material, precisa: «Esto se le ocurre a nada más y nada menos que Omar Vizquel. 100.900 estilistas en Caracas y él decide cortarse el pelo así».

En seguida, el 11 veces ganador del Guante de Oro, al ser preguntado cuáles son sus expectativas, responde: «Un buen corte». «¿Cómo es que te llamas tú pana? ¿Willy? aquí estamos con Willy».

«Esto nos llamó la atención porque es una barbería al aire libre», expresó el exjugador de los Leones del Caracas. Posteriormente, pidió que le dejaran el cabello «bajito, con la dos».

El particular episodio tuvo lugar en La Florida, según indicó el barbero a Omar Vizquel.

Omar Vizquel (@VizquelOmar13) se encuentra de visita en Venezuela 🇻🇪 y sorprendió a un barbero ambulante al pedirle un corte 💇‍♂️ “Esto nos llamó la atención porque es un barbería al aire libre”, comentó Vizquel. ¿Qué te parece? 👇 pic.twitter.com/z7k7QhgjlP — Carlos Duarte (@carlosjduarte) December 9, 2023

En redes sociales, los usuarios resaltaron la humildad del excampo corto de los Indios de Cleveland, Gigantes de San Francisco, Marineros de Seattle, entre otros.

«Grande Omar Vizquel. No es el dinero, no son las prendas, ni andar en un auto de lujo lo que hace a un hombre humilde. Es saber de dónde viene y hacia dónde va», «Cuando eres primero un ser humano y mantienes la humildad, la grandeza es lo que te sobra. Disfruta tu ciudad y tu gente», «Un ser humano común, grande entre algunos y humilde entre pocos. Me encantó verlos allí, el joven barbero, tan amable y atento. Felicidades al cliente y en especial al barbero. Muy nobles estos dos venezolanos», son algunos de los mensajes.

VUELVE A LA MANADA

Cabe recordar que Omar Vizquel se unirá a los Leones del Caracas nuevamente. Así lo anunciaron los melenudos en sus canales el viernes.

«¡Manos de seda en casa! El legendario N° 23 de nuestra organización, nos estará acompañando el próximo día 15 de Diciembre en El Monumental. Se uniformará, estará en la práctica, hará el primer lanzamiento y presenciará el encuentro», informaron

«Es un gusto tenerte de vuelta Omar», añadió la franquicia.

¡Manos de seda en casa! 🔥 El legendario N° 23 de nuestra organización, nos estará acompañando el próximo día 15 de Diciembre en El Monumental.@VizquelOmar13 se uniformará, estará en la práctica, hará el primer lanzamiento y presenciará el encuentro. Es un gusto tenerte de… pic.twitter.com/p7uv0HsHbL — Leones del Caracas (@leones_cbbc) December 8, 2023

Asimismo, el criollo estuvo en el acto de despedida del legendario Víctor Davalillo, quien falleció la semana pasada a los 84 años de edad.