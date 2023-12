Papá de Ronald Acuña habló sobre polémica con Nivaldo Rodríguez: «Fue un malentendido»

El expelotero Ronald Acuña padre se pronunció este viernes sobre su polémica con el lanzador Nivaldo Rodríguez, de Navegantes del Magallanes, y aseguró que todo fue un «malentendido» tras el partido.

Después de días de silencio, Acuña no se disculpó por enviar notas de audio amenazando a Rodríguez. Sin embargo, se mostró dispuesto a dejar sus diferencias de lado y hablar con el pelotero para buscar una solución al altercado.

«Mi teléfono no ha parado de sonar, más que todo por mi mamá y mi papá. Pero nada, esto es algo que se puede arreglar, no es nada del otro mundo, porque la gente cree que yo maté a tres personas», dijo Acuña en el programa Extrainning.

Según Acuña, el lanzador de Navegantes amenazó a su sobrino, Maikel García, con «pegarle un pelotazo en la cabeza» en el partido contra Tiburones de La Guaira. «Eso fue un malentendido y ya, eso queda hasta ahí», acotó.

«SE SALIÓ DE LAS MANOS»

Acuña aseguró que Nivaldo Rodríguez y Henderson Álvarez amenazaron a su sobrino después de que conectó un cuadrangular. «Me hicieron señas desde el campo para que bajara y me entraran a golpe en el clubhouse. Me mandaron a buscar», dijo.

«Ahí es cuando les dije que no estaba solo. Que los esperábamos afuera con los míos», acotó. No obstante, reconoció que el «capítulo se salió de las manos», a la vez que pidió no incluir a su hijo, Ronald Acuña, en este conflicto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LVBP ROMPE EL SILENCIO TRAS LA POLÉMICA QUE SE ARMÓ CON EL PADRE DE RONALD ACUÑA JR. Y NIVALDO RODRÍGUEZ

Amenazas de RONALD ACUÑA PADRE A NIVALDO RODRIGUEZ…. Hasta cuando este señor MALANDRO amenazando GENTE…… pic.twitter.com/8yXuR5nvxZ — #podernavegante ⚓🛳️ (@podernavegante) December 5, 2023

Igualmente, Acuña aseguró que solamente buscaba defender a Maikel García, a la vez que acusó a Rodríguez de también enviarle mensajes por Instagram. «Si debo conversar con él y darle la mano, lo haré. No tengo problemas», concluyó.

Acuña se pronunció después de que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) rechazó «cualquier agresión o amenaza» contra los jugadores y exhortó a resolver el conflicto con las «normas internas».